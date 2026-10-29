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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、リヴァプールに敗れたカラバオカップの試合で、10代の逸材エステヴァンが再び出場機会を得られなかったことを受け、その成長を辛抱強く見守るよう求めた。ブラジル人FWのプレーをもっと見たいというスタンフォード・ブリッジのファンの声が高まるなか、アロンソ監督は、エステヴァンがイングランドサッカー特有のフィジカル面での要求にまだ適応している段階だと強調している。

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エステヴァンは出場せず、チェルシーはアンフィールドで敗退

チェルシーはリヴァプールとのPK戦で敗れ、水曜日に行われたカラバオカップから姿を消した。通常時間は1-1だった。アロンソ監督は先発メンバーを大幅に入れ替えたものの、エステヴァンを試合を通じてベンチに置いた。チェルシーは直近6試合でわずか2勝にとどまっている。アンフィールドで決勝点を求めてベンチの選手を起用する際、アロンソ監督はこのブラジル人選手ではなくエマヌエル・エメガを投入。しかし、途中出場したエメガはPK戦でキックを失敗した。

イングランドで求められるフィジカルへの対応

アロンソ監督は、イングランドの試合におけるフィジカルの強さが19歳のエステヴァンのチームへの適応を遅らせていると認めた。また、マクサンス・ラクロワ、モイセス・カイセド、マロ・ギュストを交代させざるを得なかったことも、リヴァプール戦で攻撃陣の選択肢を狭めたと指摘した。

「彼の置かれた状況は理解しているし、もっと満足できる状況であってほしいと思う」と、アロンソ監督は試合後に語った。「どの選手もプレーしたいし、チームの一員として試合に関わりたい。激しい試合が続いているが、あらゆる選手に出番は来る。エステにも必ずその時が来ると確信している。それは私の責任であり、対処しなければならない」

遠征したサポーターがこのウイングの起用を求めていたことについて問われると、アロンソ監督はこう答えた。「ファンはいろいろなことを言っていた。前線にはペドロ［ネト］、ダニー［ウェルベック］、モーガン［ロジャーズ］を先発させた。試合には非常に激しい時間帯があった。フィジカルが求められる試合になることは分かっていた。

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その後はモイへの対応も必要になった。彼には少し問題があった。マロもけいれんを起こしていた。だから交代については、ある程度選択を迫られた。シーズンは長くなると分かっている。誰にでも出番はある」

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フィジカル面についてさらに問われたアロンソ監督は、こう付け加えた。「プレミアリーグもイングランドでの試合も本当に激しいと分かっている。その強度に対応する必要がある。エステはプレーしてきたし、今は2シーズン目だ。ただ、ケガもあり、今はその過程にいる。信じてほしい。シーズンは長くなるし、エステは必ず自分の役割を果たすと確信している」

PSGが冬の獲得に動く構え、レンタル移籍の可能性高まる

エステヴァンは2025年7月にパルメイラスから加入して以来、プレミアリーグで一度も先発していない。この出場機会の少なさにパリ・サンジェルマンが関心を示しており、ルイス・エンリケ監督は1月にこの10代の選手をパルク・デ・プランスに迎えることを望んでいると報じられている。フランス王者は、フヴィチャ・クヴァラツヘリアとウスマン・デンベレがともに負傷離脱し、攻撃陣にケガ人が相次いでいる。

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チェルシーはシーズン途中の移籍を容認する姿勢だが、一時的な移籍には厳しい条件を設けている。ロンドンのクラブが認めるのは、PSGが給与の全額を負担する単純なレンタル移籍のみだ。さらに、エステヴァンのリーグ・アンでの出場時間が保証された基準に達しなかった場合に備え、金銭的なペナルティーを盛り込むことも求めている。

高まる重圧の中、安定した結果を模索

直近6試合でわずか2勝にとどまる中、アロンソ監督は選手たちのコンディション管理と目先の結果を両立させなければならない難しい時期を迎えている。エステヴァンはようやく十分な出場時間を得ることを望むだろうが、トップチームで定期的にプレーするには、近くフランスへ移籍することが最も現実的な道に見える。チェルシーは立て直しを図り、再びプレミアリーグに目を向けなければならない。カラバオカップ敗退の失望を乗り越え、順位を上げることが求められる。