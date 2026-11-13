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ブンデスリーガのレジェンドはかつて、上層部との決裂も辞さないほどヴェリコ・パウノヴィッチの獲得を熱望した。だが、その価値はまったくなかった。

セルビア代表監督のヴェリコ・パウノヴィッチに今、2005年1月のことを尋ねたら、おそらくすぐにその場から立ち去ろうとするだろう。ハノーファー96の名を聞くだけでも、間違いなく嫌な思いがよみがえるはずだ。

2004-05シーズンの冬の移籍市場が閉まる頃、当時ブンデスリーガに所属していたニーダーザクセン州のクラブを巡り、パウノヴィッチの獲得問題が次第に緊迫していた。長くトップリーグから遠ざかった後、復帰3年目を迎えていたハノーファーは、当時の監督エヴァルト・リーネンの下で好調なシーズンを送っていた。2005年1月末の第19節終了時点で6位につけ、欧州カップ戦出場圏を狙える位置にいた。

本来、補強を急ぐ必要はなかった。現在はVfLボーフムの経営責任者を務め、当時はハノーファーのマネジャーだったイルヤ・ケンツィヒも、冬の移籍にはそもそも意味を見いだしていなかった。冬に加入する選手が戦力の上積みになることは、ごくまれだと考えていたからだ。そのため、「96は冬に新戦力を獲得しない」というのが彼の方針だった。当時の監査役会会長マルティン・キントも同じ考えだったが、最終的にはリーネンに説得された。

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リーネンが思い出したパウノヴィッチ

というのも、ハンザ・ロストック、1.FCケルン、FCザンクトパウリなどでの指揮でも知られる伝説的な監督は、まったく違う見方をしていたからだ。シーズン途中に、得点を計算できる新たなストライカーをどうしても獲得したかった。96の前線にはトーマス・クリスティアンセン、ダニエル・シュテンデル、ロマン・ヴァルナー、レアンドロ、イジー・カウフマンと十分な人数がいたものの、安定してゴールを決める選手は一人もいなかった。シーズン終了時には、シュテンデルと司令塔イジー・シュタイナーがそれぞれわずか6得点で、チームのリーグ戦最多得点者となる。

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そこでリーネンが思い出したのがパウノヴィッチだった。当時27歳のストライカーを、リーネンは2002-03シーズンに指導していた。スペイン2部のCDテネリフェで監督を務め、彼の得点能力を間近で見ていたのだ。ケンツィヒは「良好なチームのまとまり」を指摘し、しかも順位表で有望な位置につけている中で、それを決して危険にさらしたくないと考えていた。それでもリーネンはどうにか移籍を実現させ、移籍市場が閉まる直前、96はパウノヴィッチの加入を発表した。

Getty Images

「この件がどれほど賛否を呼んだかは分かっています。でも、エヴァルト・リーネンと私が正しかったと反対する人たちに納得してもらうため、全力を尽くします」。アトレティコ・マドリーから加入したセルビア人選手はそう語った。当時のアトレティコは苦しい時期にあり、現在のようにスペインのラ・リーガで常に上位を争うチームとは程遠かった。パウノヴィッチは定位置を確保できず、前半戦の10試合で無得点だった。冬の新戦力全般に対する否定的な見方を抜きにしても、ケンツィヒの懐疑的な姿勢は十分理解できた。

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96に残ればチーム最高給取りになるはずだったパウノヴィッチ

「クラブに金銭的なリスクはありません。夏までにそれを証明します」。パウノヴィッチは加入時にそう語った。彼が言っていたのは、96での最初の半年間、つまり2005年夏までの月給が、比較的少額の1万5000ユーロとされていたことだ。さらに、アトレティコとの契約は当時のクラブの財政問題を理由に解除されていたため、96は移籍金を支払う必要もなかった。ただし、パウノヴィッチが結んだ契約は2006年夏までの1年半で、さらに1年間の延長オプションも付いていた。何より、2005-06シーズンからはハノーファーの最高給取りとなり、以後は年間約100万ユーロを受け取る予定だった。

期待は大きかった。同胞で、当時シャルケ04のセンターバックだったムラデン・クルスタイッチも、「素晴らしい選手だ。ボール扱いがうまく、ヘディングも非常に強い。スピードも十分にある」と称賛した。当時、ブンデスリーガの首位争いでバイエルンと接戦を演じ、最終的に2位となるS04も、パウノヴィッチの獲得を望んでいたようだ。少なくともクルスタイッチはそう主張し、「残念だ。彼は僕らにとっても戦力になったはずだ」と語っている。

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シャルケならパウノヴィッチは活躍できたのだろうか。少なくともハノーファーでは、前述の不協和音もある中で、まったく結果を残せなかった。2005年2月初め、ボルシア・ドルトムントにホームで1-3と敗れた試合でのブンデスリーガデビューは、今ひとつの出来だった。「一緒にやってまだ4日です。すべてがかみ合うわけではありません」とパウノヴィッチは試合後に語った。リーネンは獲得を熱望した選手をすぐにワントップで先発起用したが、新戦力は期待に応えられなかった。

「ほかの選手に僕のプレーを理解してもらい、僕も彼らのプレーを理解するには、もっと時間が必要です」。パウノヴィッチは忍耐を求めたが、その後もフライブルク戦の0-0、ホームでのブレーメン戦の1-4と、先発した2試合で期待外れのプレーが続いた。2005年の春が近づいても、96のプレーに影響を与えることはできなかった。

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ハノーファーで徐々に高まったパウノヴィッチへの不満

「彼が第2のアンドリー・シェフチェンコではないことは、最初から明らかだった」。リーネンは、2004年にバロンドールを受賞した当時世界屈指のストライカーを引き合いに出し、自身が獲得した選手を擁護した。「時間を与えなければならない。そうすれば、彼はきっと大きな力になってくれる」

2005年3月中旬、パウノヴィッチはボルシアMGとのホームゲームで2-1の決勝点をアシストし、実際に初めてハノーファーの力になった。だが、皮肉にもそれが96のユニフォームを着て出場した、わずか7試合のうち最後の試合となった。その後まもなく、クラブ首脳陣について語ったkickerのインタビューが、ドイツでの短い在籍期間に終止符を打った。

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「彼らが僕のことを知らなかったのは分かっていました。でも、僕に反対しているとは知りませんでした。監督との対立に僕を利用するとも」。パウノヴィッチはケンツィヒとキントを明確に批判した。「クラブがうまく機能するには、互いに対立してはいけません。それを理解しない人はクラブに害を与えます」

一方で、リーネンは批判の対象から明確に外した。「僕を巡る対立は全員に悪影響を及ぼします。チームにもです。そうでなければ、もっと良いプレーができたはずです。僕もそうだったかもしれません。でも、この対立を招いたのは僕ではありません」。チーム内では、それ以前から早期退団を考えているとされていた。さらに、同胞の中盤の司令塔ネボイシャ・クルプニコヴィッチが2005年夏に退団することも、すでに明らかだった。ハノーファーに長くとどまらない理由が、もう一つあったのだ。

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ハノーファー96でのパウノヴィッチ。出場はわずか7試合、残した亀裂は大きく

こうして、リーネンがクラブ首脳陣の反対を押し切って獲得してから、わずか約2カ月でパウノヴィッチの96でのプレーは終わった。ハノーファーにとって唯一の救いは、契約時に2005年夏で契約を解除する合意も並行して交わしていたことだ。この獲得失敗によって、クラブがそれ以上の費用を負担する事態は免れた。念のために言えば、現在のセルビア代表監督が96に残っていれば、チーム最高給取りになっていた。

パウノヴィッチは代わりに2005年夏、スペインの首都に戻り、マドリード郊外のヘタフェCFと契約した。母国のクラブ、パルチザン・ベオグラードに短期間復帰した後、2008年末にわずか31歳でいったん現役を退いた。しかし2011年にはMLSのフィラデルフィア・ユニオンで半年間プレーし、2012年初めに現役を完全に引退した。

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その後は指導者の道に進み、まずセルビアのU-18代表監督を務め、2014年にU-20代表を率いた。2015年夏には、後にスターとなるセルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、アンドリヤ・ジヴコヴィッチ、ネマニャ・マクシモヴィッチ、ミロシュ・ヴェリコヴィッチらを擁するチームをU-20ワールドカップで驚きの優勝に導いた。決勝ではセルビアが延長戦の末、ブラジルを2-1で破った。

シュヴァインシュタイガーはパウノヴィッチをグアルディオラになぞらえた

その数カ月後、パウノヴィッチはMLSのシカゴ・ファイアーの監督に就任し、そこではバスティアン・シュヴァインシュタイガーらも指導した。パウノヴィッチは2014年のワールドカップ優勝メンバーの獲得に熱心で、2016年にはユナイテッドに所属していた彼を訪ねてマンチェスターまで足を運んだ。「本当に感銘を受けました」。バイエルンのレジェンドはニューヨーク・タイムズにそう語り、かつてバイエルンで指導を受けた史上屈指の監督になぞらえた。「とても良い話し合いができました。多くの点でペップ・グアルディオラを思い出させます。チームにどのようなプレーをさせたいか、そしてプレーの構想という点で」と、シュヴァインシュタイガーはパウノヴィッチを評した。

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パウノヴィッチは2019年末までシカゴに在籍。その後はイングランドのレディングFC、メキシコのデポルティーボ・グアダラハラとティグレスUANL、スペインのレアル・オビエドで指揮を執った。2025年10月末には、2026年ワールドカップ予選敗退がほぼ避けられない状況で、かつての名司令塔ドラガン・ストイコヴィッチの後任としてセルビア代表監督に就任した。

Getty Images

パウノヴィッチの初陣となったイングランド戦は、予想された通り0-2で敗戦。これでワールドカップ出場の夢はついえ、プレーオフ進出圏の2位につけるアルバニアには届かなくなった。新監督に託されたのは、再び主要大会への出場権を獲得できる、若く競争力のあるチームをつくることだった。

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だが、ここまでの結果はパウノヴィッチにとって決して好ましいものではない。10試合で挙げた勝利は、ラトビアとサウジアラビアに対する僅差の2-1の2勝だけ。残る8試合はすべて敗れ、これまでのネーションズリーグ4試合でも毎回負けている。

ドイツやオランダのような相手との対戦では、とりわけ敗戦が予想されたとパウノヴィッチは強調した。10月初め、ミュンヘンでドイツ代表に0-2で敗れた後のことだ。「我々はセルビアという小さな国です。システムを確立するには時間がかかります」。期待外れの結果を巡る記者の批判的な質問に、そう憤りを見せた。「我々のことをよく知る人なら、悪い雰囲気を変えようと取り組んでいることを知っています」と、難しい状況でチームを引き継いだと強調した。「中心選手たちを呼び戻し、才能ある選手たちを加え、新たなシステムを築いています。しかし、それには時間が必要です」

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パウノヴィッチはセルビアサッカーを再び軌道に乗せられるか

セルビアはドイツ戦ではほとんどチャンスをつくれなかった一方、オランダとのホーム、アウェー両試合での僅差の1-2の敗戦や、強豪ギリシャとの対戦では、実際に良い兆しを見せた。パウノヴィッチはこのチームづくりのため、元アヤックスのスターで、現在はNECナイメヘンに所属する37歳のドゥシャン・タディッチを、2年以上ぶりに代表へ呼び戻した。かつてU-20ワールドカップをともに制したミリンコヴィッチ＝サヴィッチも、パウノヴィッチの下で再びセルビア代表としてプレーしている。指揮官はジヴコヴィッチ、マクシモヴィッチ、アレクサンダル・ミトロヴィッチといった経験豊富な選手たちも頼りにしている。

セルビアサッカーの将来を支える役割を期待されているのは、ACミランのセンターバック、ストラヒニャ・パヴロヴィッチや、ベシクタシュのストライカー、ドゥシャン・ヴラホヴィッチといった20代半ばの有名選手たちだ。同時にパウノヴィッチは、アレクサンダル・スタンコヴィッチ（21歳、インテル・ミラノ）、ヴァシリエ・コストフ（18歳、レッドスター・ベオグラード）、ミハイロ・ツヴェトコヴィッチ（19歳、RSCアンデルレヒト）といった有望株も、少しずつ育てていきたいと考えている。

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金曜日のドイツ代表戦で存在感を示せれば、セルビア国内でのパウノヴィッチの評価にはプラスになるだろう。それが実現すれば、彼もドイツにまつわる良い記憶を持てるはずだ。少なくとも、ハノーファーの名を聞かない限りは。