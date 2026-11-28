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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、プレミアリーグ首位アーセナルとの重要なアウェー戦を前に、チームには時間が必要だと訴えた。イタリア人指揮官は、変革途上のチームをミケル・アルテタ監督がエミレーツで長年かけて築いたチームと比較するのは不公平だと考えている。

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シティの不振で強まるアーセナルとの比較

プレミアリーグ首位と勝ち点6差で王者アーセナルのホームに乗り込むマンチェスター・シティは、 急激に調子を落としている 。今季序盤には首位に立っていたものの、リーグ戦は4試合勝利がなく、公式戦直近7試合でわずか2勝にとどまっている。

この不振を受け、日曜日の対戦を前に優勝を争う両チームが比較されている。しかし、シティがジョゼップ・グアルディオラ監督の退任後にチームを再建している一方、ミケル・アルテタ監督はノースロンドンで7年をかけて安定したチームを築いてきた。

マレスカ監督、変革期のシティには時間が必要と主張

マレスカ監督は今回の対戦を「4カ月対7年」と表現し、シティの好調なスタートによって再建途上という実情が見えにくくなっていたと主張した。ノースロンドンへの遠征を前に、アーセナルが長年かけて築いた安定感との比較に反論している。

「我々は11月1日までの2カ月半、リーグ首位にいた。今は首位ではなく、誰もが比較している」とマレスカ監督は語った。「私にとっては、7年間一緒にやってきたチームと4カ月間一緒にやってきたチームの対戦だ。だから比較はできない。誰もが比較しようとするのは分かるが、私の見方ではすべて明白だ」

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最近の不振については、こう付け加えた。「理由は非常に分かりやすい。我々は一緒にやってきてまだ4カ月だからだ。変革には時間がかかる。我々が7連勝し、チャンピオンズリーグを含めれば8連勝したことで、おそらく誰もが変革期などないと思っていたのだろう」

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「何度も言っているが、私は魔法使いではない。変革期にあるのは普通のことだ。新加入選手が8人か9人いて、監督も新しいのだから、時間が必要だ。ほかのクラブを見ても、変革期がいかに難しいか分かる。私にとってはごく普通のことだ。私は完全に落ち着いていて、まったく慌てていない。試合に勝つ必要があるのは理解している。それが我々の仕事だからだ。私にとってはすべて普通のことだ」

ハーランドの不満や優勝争いへの言及も控えめ

マレスカ監督は、週半ばに行われたナポリとのチャンピオンズリーグでの引き分けを受け、FWアーリング・ハーランドが 「あらゆることを疑問視しなければならない」 と発言したことへの懸念も抑えた。「結果が気分に影響するのは普通のことだ。だからこそ試合に勝つ必要がある」と語った。「アーリングに問題があるとは思わない。彼は勝利を求める選手だ。勝てなければ満足しないのは普通のこと。アーリングだけでなく、全員がそうだ。3週間前には彼がピッチで踊っていたことも忘れないでほしい」

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イタリア人指揮官は、現時点で優勝争いを語るより長期的な進歩を重視し、こう続けた。「現在も重要だが、チームを改善し、何かを築いていくという点では未来のほうがはるかに重要だ。日曜日の夜に、勝っても負けても引き分けても、我々がどの位置にいるかは重要だ。ただ、シーズンは長い」

「2月、3月にどの位置にいるかを見て、そこから目標を設定できる。今、目標やシーズン終了時の順位について話すのは無意味だと思う」

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一方で、日曜日に王者のホームへ乗り込む一戦は、チームの精神力を試すものになるとも指摘した。「強い精神力を示さなければならない」と続けた。「だからこそ、自分たちの精神力がどの程度なのかを確かめ、そこから状況を把握しようとするうえでも、我々にとって良い試合だ」

アーセナル戦はシティの精神力を測る重要な一戦に

マレスカ監督は具体的な目標の設定を2月か3月まで見送る考えだが、日曜日のアーセナル遠征はシティの立て直す力を直ちに測る機会となる。アルテタ監督の下で安定した王者を相手に、リーグ戦4試合未勝利を止めることができれば、週半ばの欧州での悔しい引き分けで沈んだチームの雰囲気は上向き、再建途上のマレスカ監督のチームが優勝争いの重圧に耐えられることも示せるだろう。