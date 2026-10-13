2012年か2013年だったはずだ。ビャルテ・ルンド・アールスハイムも、正確にはもう覚えていない。無理もない。親友のモルテン・イェンセンとは、頻繁に電話で話していたからだ。2人にはプロの世界で監督になるという共通の夢があった。しかし、今もアールスハイムの記憶に鮮明に残るその電話があった頃、夢の実現はまだ少し先のことだった。

「私は銀行で働き、彼は石油・ガス業界で働いていました。傍らで、2人とも地元のチームを指導していたんです」とアールスハイムはガーディアンに語る。そして、その電話を思い出すと今も笑みがこぼれる理由を明かした。「私たちが『いつか一緒にチームを指導しよう』と言ったのを覚えています」

その夢は、とうに現実になった。それだけではない。アールスハイムとイェンセンはチャンピオンズリーグでも指揮を執っている。対等な立場で共同監督を務める2人は、ヴィキング・スタヴァンゲルを驚くべきことに欧州最高峰の舞台へ導いた。火曜日（21時）の初のホームゲームでは、強豪バイエルン・ミュンヘンと対戦する。相手にはハリー・ケインやミカエル・オリーセといった世界屈指の選手たちがいる。

バイエルンの対戦相手、ヴィキング・スタヴァンゲルを率いる2人の監督とは？

「明日の試合は、私たちの歴史で最大の一戦になると思います」。アールスハイムは月曜日の記者会見でそう語った。51歳のアールスハイムは、現役時代に1993年から2005年までの12年間、ヴィキングでプレーした。それだけに、このクラブの歴史をよく知っている。自身はピッチに立っていなかったものの、スタヴァンゲルが国際舞台でクラブ史上最大とも言える瞬間を迎えた時も、間近にいた。2002年10月初め、UEFAカップ1回戦の第2戦で4-2と勝利したヴィキングは、ジョン・テリー、フランク・ランパード、ジャンフランコ・ゾラらを擁するチェルシーを大会から敗退させた。

あの魔法のような夜については、現在ヴィキングのスポーツディレクターを務めるエリック・ネヴランドの方が、さらに詳しく語れるだろう。当時、2得点1アシストを記録して英雄となったからだ。それから約18年後の2020年11月、ネヴランドは今後2人の監督にチームを託すという異例の決断に関わった。「私たちは、より良くなるためには根本的に違うことをしなければならない、クラブの歴史の転換点にいました」と、ネヴランドはガーディアンでアールスハイムとイェンセンの共同監督就任を振り返っている。

元プロ選手のアールスハイムは2016年、まず育成部門の指導者としてヴィキングに復帰した。一方、選手としてプロになれなかったイェンセンも、2017年にはノルウェー3部のFKヴィダルで監督を務めていた。そこでの実績が認められ、2017年初めから親友のアールスハイムがコーチを務めていたヴィキングで、自身もコーチに就任した。

そして2020年末、2人はそれまでの上司だったビャルネ・ベルンツェンの後を継いだ。「私たちは『とにかく試してみよう』と考えました。ある意味、理にかなっていたんです。もちろん、一定のリスクはありましたが、当時の私たちにはそれを引き受けられる状況がありました」と、スポーツディレクターのネヴランドは当時のヴィキングの決断を説明する。

ヴィキング・スタヴァンゲル、ボデ／グリムトに似た成功への道筋

ノルウェー南部にある人口15万人の街を本拠地とし、人工芝のホームスタジアムで試合を行うこのクラブには、誇るべき歴史がある。1970年代にはリーグ4連覇を達成し、その後も長く強豪であり続けた。しかし、1991年の優勝を最後に、長い間リーグタイトルから遠ざかった。2017年には一時2部に転落し、すぐに昇格したものの、まずは立て直しが必要だった。今では成功を収めているアールスハイムとイェンセンの下でも、すべてが初めから順調だったわけではない。2022年のノルウェー1部エリテセリエンでは11位に終わった。

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「最初の2年間で、二度と同じようにはしないと思うことを数多く学びました」とイェンセンは語る。その学びの一つが、地元出身選手の育成を以前にも増して重視することだった。アールスハイムやイェンセン、そしてスポーツディレクターのネヴランドと同じように、スタヴァンゲルでプレーすることの意味をよく知る若者たちだ。リーグのライバルであるボデ／グリムトも成功を収めている、よく似た方針である。

「それが、もしかすると一番うれしいことかもしれません」とイェンセンは、ヴィキングが再び地元で大きな存在になったことを喜ぶ。「チャンピオンズリーグやリーグ優勝ではなく、街や学校でヴィキングのユニフォームを着た子どもたちを大勢見かけることです。10年前はマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールのユニフォームしか見かけませんでした。そのことを特に誇りに思います」

ヴィキング・スタヴァンゲル、2025年に34年ぶりのノルウェー王者に

2023年以降、アールスハイムとイェンセンが率いるヴィキングの異例の歩みは、良い方向へ向かっている。4位、3位を経て、2025年には実に34年ぶりのリーグ優勝を果たした。さらに8月末、チャンピオンズリーグ予選でディナモ・ザグレブを退けたことで、ヴィキングは強豪が集う舞台への出場権を手にした。そこには、このクラブならではの特徴がある。

「他国のスポーツディレクターと話すと、彼らはもうヴィキングという名前では呼ばず、決まって『ああ、監督が2人いるクラブだね』と言うんです」とネヴランドは明かす。アールスハイムとイェンセンの契約はいずれも2029年末までだが、いつか2人が去ったとしても、必ずしも再び共同監督制を採用するわけではないという。それまでは、ヴィキングのやり方は「特別」だとネヴランドは言う。「でも、うまくいっていることを、なぜ変える必要があるのでしょうか？」