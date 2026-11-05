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リアム・ロシニアー監督が、チェルシーでの短い在任期間につきまとった厳しい批判やネット上での嘲笑について、ついに口を開いた。「笑いもの」として扱われたが、実際は決してそうではないと訴えている。42歳の同監督がスタンフォード・ブリッジで指揮を執ったのは、わずか107日間。退任を招いたのはピッチ上での自身の戦術的な手腕ではなく、外部で広まった見方だったと考えている。

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スタンフォード・ブリッジで現実より優先された「物語」

チェルシーの監督として過ごした短く波乱に満ちた期間中、自身を笑いものにしたSNS上の批判に、ロシニアーが反論した。テクニカルエリアでの失態から独特の指導時の振る舞いまで、このイングランド人監督は拡散されるミームや嘲笑の標的となっていた。

ある時は、アーセナル戦のタッチライン際でロシニアーがボールをコントロールできなかった映像が拡散され、若手のエステヴァオ・ウィリアンが監督をからかったこともあった。退任を取り巻く雰囲気を振り返り、ロシニアーは、チームとともに舞台裏で取り組んでいた仕事よりも、外部で作られた自身の人物像のほうが、クラブの意思決定者にとって重要になっていたとの見方を示した。

フランスの雑誌『So Foot』に対し、ロシニアーはオンライン上で自身の評判が崩されていくのを目の当たりにした、現実離れした経験を語った。「実のところ、最も不安を感じたのは序盤、あの5連勝をしていた時だった」と説明した。「どんなクラブでも、あれだけ勝てば喜ぶはずだ。でもチェルシーは違った。良い結果を出すと注目を浴びる。その後、メディアでは雪だるま式に話が広がっていった。PSG戦で10人になった時、私が紙切れに書いてガルナチョに渡した指示を笑いものにされた。着ている服も、話し方も冗談の種になった。私は笑いものじゃない！」

好調な船出からスタンフォード・ブリッジでの悪夢へ

嘲笑が頂点に達したのは、パリ・サンジェルマンに屈辱的な敗退を喫したチャンピオンズリーグの試合だった。チェルシーが2戦合計2-8でリードを許すなか、ロシニアーは83分にアレハンドロ・ガルナチョへ戦術を書いたメモを渡し、広く笑いの種となった。

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ロシニアーはエンツォ・マレスカの後任として姉妹クラブのストラスブールから招かれたが、チェルシーの監督として過ごしたのはわずか107日だった。就任後の最初の7試合で6勝を挙げる好調なスタートを切ったものの、その後は急失速。チェルシーは最後の8試合で7敗を喫し、最終的にロシニアーは解任された。

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注目の中で得た学び

解任の痛みや個人に向けられた攻撃にもかかわらず、ロシニアーは世界で最も厳しい視線が注がれるクラブの一つで監督を引き受けたことを後悔していないと断言する。この4カ月間を、自身が指導者として成長するうえで欠かせない一歩であり、現在率いるパリFCでの成功に道を開いた重要な経験と捉えている。パリFCは9試合を終えてリーグ・アンで4位につけ、首位パリ・サンジェルマンとの差はわずか3ポイントだ。

ロシニアーは、決まったイメージに合わせるよう求められる重圧について、こう詳しく語った。「人生で最高の経験だったし、最もつらい経験でもあった。わずか4カ月だったが、素晴らしかった。今は詳しく話したくない。いつか適切な時が来たら話すつもりだ。ただ、寛容さが重要な価値観である国で、そこで起きたことはサッカーとは関係がない。イングランドには、プレミアリーグの監督はこうあるべきだ、こう振る舞うべきだという先入観がある。その基準に合わせなければならない。私を知る人は、私が誠実で、自分らしくあろうと努める人間だと知っている」

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フランスのサッカー界で取り戻した評価

最後にロシニアーは、スタンフォード・ブリッジでの日々から得た教訓として、いかに簡単に一つの「物語」が作られるかを強調した。「だが、メディアが私をどう描き、どう語るかは、私にはコントロールできない」と付け加えた。「今、私が理解したこと、そしてこれは世界中のすべての監督にとって重要なことだが、SNSやメディア全般は、選手や監督の力量に対する世論を左右できる。もちろん、これは新しいことではない。ただ、チェルシーで過ごした時間から得た最大の教訓は、彼らにはクラブの歩みをめぐる物語全体を作り上げることさえできると知ったことだ」