「私は極めて重要な任務に就いている」…ベルナルド・シルバはレアル・マドリードへの言及を避け、新役割を受け入れた。

レアル・マドリードの新加入ベルナルド・シルバが、米国でポルトガル代表に合流後、初めてコメントした。

トロントでのクロアチア戦を2日後に控え、MFは自身とチームについて語った。

記者会見でレアル・マドリードについて問われると、「今は代表に集中したいので、クラブの質問には答えられない」と語った。

代表で控えになったことについては「その質問の意図は分かるが、今は関係ない。皆、プレーするためにここにいる。監督は難しい選択を迫られているし、私も同じ経験をした。チームの一員として力になりたい」と語った。 5分間プレーするにしても、ロッカールームにいるにしても、どんな形でもチームに貢献する準備はできている」と語った。

「代表では情熱が求められる。私は何年も代表にいるので、それに慣れている」と続けた。

重要なのは、浮き沈みを避け、高い安定性を保つこと。失敗の原因を理解することも大切だ。ワールドカップはどのチームにとっても厳しい戦いだ。改善点はある。批判もプロセスの一部だ。皆、全力を尽くしている。私たちは良い位置にいる。 すべてうまくいくと確信している」

厳しい状況があったかとの質問には「両チームとも条件は同じ。ピッチ状態も良かった。言い訳は不要だ。自分の役割に集中し、準備して全力で戦うだけ」と語った。

代表での自分の役割については「監督の判断だ。私は与えられた場で全力で貢献するだけ」と語った。 「監督の采配に口出しはしない。それは監督の役割で、非常に難しい仕事だ。皆がプレーしてチームの一員になろうとここに来た。采配は監督が下す。自分たちではコントロールできないことには、全力で取り組み、前向きな雰囲気を保ち、チャンスが来たらすぐに対応できるよう準備することが私たちの責任だ」。

最適なポジションについて問われると、「難しい質問だ。多くのポジションでプレーしてきたが、自分の特性には特定のポジションが合っている。シティでシーズンを通してプレーしたように『自分はミッドフィールダーだ』と言えば、キャリアに反する。 監督は私を他のポジションでも起用してくれます。私は準備できています。もちろん、インサイドが最も適していますが、チームに貢献するためにここにいるのです」。