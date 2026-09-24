「私は性的虐待を受けた」：元リヴァプールのスターが自伝でついに告白へ

37歳のキャロルは著書『Owning it』の中で、2021年に自宅で著名な男性から性的虐待を受けたと記している。加害者はその後、懲役3年の判決を受けたという。キャロルは法廷で証言しており、その過程を「屈辱的で、恥ずかしく、まさに恐ろしいものだった」と表現した。

キャロルによれば、この出来事は彼が眠っている間に起きた。当時のパートナーが旅行で不在だった時、その友人がボクシングの試合を見るために家を訪れ、そのまま泊まったという。キャロルは最終的にその男を家から追い出し、その男が犯行現場に戻ろうとした際には殴って意識を失わせた。

「私は性的虐待を受けた。今、こうして口にした。考えるだけでも怖いことで、これまでこのことを知っていたのはほんのわずかな人だけだった」とキャロルは著書に記している。

この出来事を本に盛り込むことを決めたのは「本当に最後の最後」だったといい、恋人のルー・ティーズデールに相談した末の決断だったという。「自分の身に起きたことは、人生のあらゆる側面に影響を及ぼしてきた」と、この元イングランド代表FWは述べている。

さらにキャロルは「毎日そのことを考えずにはいられず、ほかのことに集中するのが難しかった。サッカーに対してもそうだった」と続けた。そして、この「トラウマ」はいまだに「消えていない」と明かした。

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アンディ・キャロルはプレミアリーグでどのクラブでプレーしたのか？

キャロルはニューカッスル・ユナイテッド、リヴァプール、ウェストハムなどでプレーした。2025年7月からは、イングランド6部相当のナショナルリーグ・サウスに所属するアマチュアクラブ、ダゲナム＆レッドブリッジで選手兼共同オーナーを務めている。

ストライカーとしてプレミアリーグでは通算248試合に出場し、54得点29アシストを記録。イングランド代表では9試合で2得点を挙げた。