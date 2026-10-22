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ルイス・フィーゴがラミン・ヤマルを絶賛し、「同じ時代にプレーしていたら、自分はポジションを変えざるを得なかっただろう」と冗談を交えた。ポルトガルの伝説的ウインガーは、現代のサッカーと自身がバルセロナでプレーし始めた頃との違いを振り返りながら、10代のヤマルへの称賛を口にした。

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レジェンドが絶賛

フィーゴは、現在バルセロナで注目を集めるヤマルへの深い称賛を公言している。伝説的なウインガーは、ここ数カ月にわたってスペイン代表選手の急成長を間近で見てきた。

ベットフェアに対し、フィーゴは冗談めかして、ヤマルの並外れた才能があれば自身のピッチ上での役割にも直接影響しただろうと認めた。同じチームでプレーするなら、この若手のために喜んで得意のポジションを譲っただろうと明かしている。

右サイドを譲るなら

フィーゴはトップレベルでの輝かしいキャリアを通じ、主に右サイドでプレーした。しかし、ヤマルとチームメートになっていたなら、その現在の実力によって戦術の大幅な見直しが必要になったはずだと確信している。

「一緒にプレーしていたら、私は左でプレーし、ポジションを変える必要があったかもしれない」とフィーゴは説明した。ヤマルを高く評価しつつも、このポルトガルのレジェンドは自身の卓越したボール技術についてもすかさず言及。「私にも並外れた才能があったんだよ？」と笑顔で付け加えた。

Getty Images

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異なる時代を振り返る

ヤマルは10代にしてレギュラーに定着したが、フィーゴを取り巻く状況は全く異なっていた。現役を退いたフィーゴは、それぞれの世代で欧州サッカーを取り巻く環境がいかに違ったかを強調した。

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「今とは時代が違う」とフィーゴは、若手時代の自身と現在のバルセロナの逸材を比較して振り返った。「バルセロナに来たとき、私はまだ22歳になったばかりだった。とても若かったし、先発できる外国人選手は3人だけだった。私はそれほど多くの試合に出られなかった。時代が違ったんだ」

「ただ、どちらのチームでも私は先発できると思う。どちらかのチームの監督なら、自分を先発メンバーに入れるよ。それ以上は言えない……自分で言わなければ、誰も言ってくれないからね！」

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エル・クラシコへ準備

今季、ヤマルはバルセロナで目覚ましい活躍を見せている。19歳のヤマルは公式戦12試合に出場し、10ゴール10アシストを記録。今週末のエル・クラシコでレアル・マドリーと対戦する際にも、再びチームに貢献することを目指す。