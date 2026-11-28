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マンチェスター・ユナイテッドの指揮を執ってから「優しくなりすぎた」との見方を、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が否定した。トッテナム時代を特徴づけた闘争心は今も健在だと強調。キャリントンでの文化を変えるため、選手たちには厳しく要求する構えを示した。

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レドナップ、オールド・トラッフォードでのポチェッティーノの闘争心に疑問

元イングランド代表MFのジェイミー・レドナップは、ティム・シャーウッドと出演した『The Overlap』で議論のきっかけを作った。54歳のポチェッティーノ監督は、サウサンプトンやトッテナムで見せた闘争心を失ったと主張した。

金曜日の記者会見で、ポチェッティーノ監督は質問される前に自らの指導法を強く擁護した。低調なスタートを切り、プレミアリーグの降格圏に沈むユナイテッドに就任したのは1週間前のことだ。

ポチェッティーノ、「優しい」と「良い」は違うと強調

レドナップは、かつてのポチェッティーノ監督の激しさと、ユナイテッドで見せるリラックスした態度を対比した。「サウサンプトンやトッテナムでポチェッティーノを見たとき、彼にはアルゼンチンの闘犬のような気質があるように見えた」とレドナップは語った。「でも今の彼を見ると、誰とでもハイタッチし、ブレスレットを着け、髪形も決めている。優しくなりすぎたと思う。本当にそう思う」

ポチェッティーノ監督は、自身のやり方が誤解されているとして、その見方を否定した。「私の言葉を誤解しないでほしい」と語った。「私たちは時々、似た意味を持つかもしれない二つの言葉を混同している。『優しい』と『良い』だ」

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「私は優しくない。優しくないんだ。私たちは良くなければならない。それは別のことだ」と強調した。「私は優しくない。良くあろうとしている。いつ選手たちを奮い立たせ、いつ厳しくし、いつ雰囲気や関係性など、すべてを改善するための土台を築く必要があるかは分かっている。この二つは違う」

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練習時間の延長と1日14時間の仕事でユナイテッドの低迷脱出へ

ポチェッティーノ監督はすでに、マイケル・キャリックの下での練習よりもセッションを長くしている。一方で、厳しい視線にさらされる中、選手たちの自信を取り戻すことが重要だとも理解している。

「私たちにとっては簡単だと思う。来たのは1週間前だからだ」とポチェッティーノ監督は語った。「エネルギーに満ちた状態でここに来て、前向きに取り組み、必要な自信を築こうとするのは簡単だ。だが、選手たちにとっては本当に厳しい。このクラブを取り巻く雑音から逃れることはできないからだ。このクラブだけの話ではない。結果が出ていないクラブならどこでもそうだ。だから選手たちにはとても厳しい」

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休みなく働く中、監督として手本にしているサー・アレックス・ファーガソンとの面会もまだ実現していない。「まだ機会がなかった」とポチェッティーノ監督は続けた。「彼には心からの敬意と愛情を伝えたいし、必ずメッセージを送る。何も伝えるつもりがないわけではない。練習場で12時間、13時間、14時間と過ごしていて、時間がなかったんだ。私たちは必要なものをすべて提供し、パフォーマンスを改善し始めることに全力を注いでいる」

ブレントフォード戦でポチェッティーノがオールド・トラッフォード初采配

ポチェッティーノ監督は土曜日、ブレントフォードを迎える一戦で初めてオールド・トラッフォードで指揮を執る。ユナイテッドが降格圏にとどまる中、練習時間の延長と前向きな姿勢によって外部の雑音を乗り越え、自信を失っているチームを立て直せるかが早くも試される。