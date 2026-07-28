バルセロナに所属する19歳のスター、ラミン・ヤマルが、フランスのサントロペで過ごす夏の休暇中にも激しいトレーニングを続け、コンテンツクリエイターである恋人のイネス・ガルシアを驚かせた。スペイン代表とともにワールドカップ制覇を果たした後に得た当然の休暇が始まってまだ1週間も経っていないにもかかわらずのことで、この光景は、11年間遠ざかっているチャンピオンズリーグのタイトルへとバルサを導こうとする、この規格外の選手の献身と野心を映し出している。

400万人以上のフォロワーを持つインスタグラムのアカウントでガルシアが投稿した内容によると、彼女はプロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール沿岸で二人が滞在している高級ホテルでマッサージを受けに行ったが、部屋に戻る途中、ジムで真剣にトレーニングをしているヤマルの姿に驚かされたという。彼女は驚きを込めて「マッサージに行ったら、これを見つけた」とコメントした。

このセビージャ出身のインフルエンサーの注目を集めた光景はこれだけではなかった。彼女は数日後、背番号10のバルセロナの選手がピッチ上でトレーニングする別の写真を投稿し、皮肉めいた口調で「私たちは本当に、こういう風に休暇を過ごすタイプじゃないのに」と添えた。休暇中でさえ新シーズンに向けた準備に没頭する恋人を指してのことだ。

ヤマルが休暇に入ったのはわずか1週間前で、「ラ・ロハ」とともに優勝を果たした規格外のワールドカップ出場を終えた後のことだった。彼はまず代表チームのチームメイトであるフェラン・トーレスとマルコス・ジョレンテとともにイビサへ向かい、その後サントロペに移動してガルシアとロマンチックな休暇を過ごした。ガルシアは以前、この5月初旬のギリシャ旅行にも彼に同行していた。

二人はヴァール県に位置するこの静かなフランスの町でメディアの喧騒から離れることを選んだが、ヤマルはホテルに到着した際、部屋を薔薇で飾るというロマンチックなサプライズでパートナーを感激させることに余念がなかった。これもガルシアが自身のアカウントで明かしたものだ。

しかし、ロマンチックな一面があっても、このロカフォンダ出身の選手がサッカーへの完全な集中を保つことを妨げることはなかった。わずか19歳にして大きな目標の一つを達成したにもかかわらずである。この若き選手は、新シーズンにさらに大きな挑戦を見据えているようだ。それは、2015年にこのカタルーニャのクラブが最後に大陸のタイトルを戴冠して以来、11年間遠ざかっているチャンピオンズリーグのタイトルをバルセロナに取り戻すことである。