「私はうれしかった！」C・ロナウドの母、デンマーク戦惨敗後のポルトガル代表を痛烈批判

共有 GOALをGoogleでフォロー

ポルトガル代表がデンマークに1-4で惨敗した余波は、思わぬ展開を迎えた。クリスティアーノ・ロナウドの母ドロレス・アベイロ氏が、代表チームを痛烈に批判。息子が代表引退前に不当な扱いを受けたと主張し、惨敗を喜んだと明かした。

広告

コペンハーゲンでの惨敗に母が怒り

Getty Images

ポルトガル代表はデンマークに1-4で大敗し、象徴的な存在だった元主将を欠く新たな歩みの厳しい幕開けとなった。敗戦がファンの間に広く懸念を呼ぶ一方、アベイロ氏は代表チームが当然の結果を招いたと示唆し、強い調子で批判した。その不満の背景には、バロンドールを5度受賞した息子が、現在の体制の下で記録的な代表キャリアを終えた際の扱われ方があるようだ。

スポルティングCPのイベントで発言したアベイロ氏は、ポルトガル代表がピッチ上で苦しむ姿を見て満足したことを隠さなかった。「あの敗戦は当然の結果で、私はうれしかった」とThe mediaに語った。この発言は、息子が同国史上最高の選手とされるだけに、ポルトガルのスポーツメディアに衝撃を与えた。41歳のFWは最近、代表での歩みに終止符を打ったが、その去り際をめぐる苦い思いは家族にとって今も大きな話題となっている。

チーム内で敬意を欠いたとの主張

アベイロ氏の怒りは試合結果だけでなく、アル・ナスルのスター選手が代表で過ごした最後の数カ月間に、十分な評価を受けていなかったと感じていることにも向けられた。特に、ストライカーのために最近行われた顕彰について、連盟の対応が不適切だったと批判した。代表234試合出場、146得点を記録した伝説的な背番号7には、もっと本人に寄り添った形の送別がふさわしかったという。最終的に行われた形ではなく、「本人がいる場でたたえるべきだった」と訴えた。

批判は連盟の運営面にとどまらず、アベイロ氏は息子とロッカールームを共にした選手たちにも直接矛先を向けた。ロナウドがユーロ2016とネーションズリーグの優勝に導いたにもかかわらず、かつての仲間たちは彼を支えなかったと非難。「代表では、彼は敬意を払われていなかった。チームメートからさえも」と語ったという。この衝撃的な主張は、2003年8月に始まったロナウドの23年間にわたる代表での歩みの最終章で、舞台裏に大きな溝があったことを示唆している。

広告 広告

強烈な主張にジョルジェ・ジェズス監督が反応

Getty Images

代表チームを取り巻く空気がますます険悪になる中、アベイロ氏は息子が残した功績を真に理解しているクラブは一つだけだと示唆した。ロナウドがプロとしての歩みを始めたスポルティングCPこそ、彼にふさわしい敬意を示せる唯一の組織だという。「彼をたたえるなら、ここスポルティングでやる。ここでは彼の価値が認められている」と強調した。この思いは、引退前にロナウドとの不和が広く報じられたジョルジェ・ジェズス監督を含む、現在の代表の指導体制との距離をさらに広げるものだ。

挑発的な発言にもかかわらず、 ジョルジェ・ジェズス監督は記者会見でこの発言について問われると、冷静な対応に努めた 。ベテランのリーダーを欠いたチームが最近守備面で苦しむ姿を目にした72歳の指揮官は、公の場での論争に応じようとしなかった。「今度はクリスティアーノ・ロナウドの母親に返答しなければならないのか？ 私の母もそうだ。クリスティアーノ・ロナウドの母親は、私が大いに尊敬する女性だ。母親はどこまでいっても母親だ。どうしようもない。彼女の発言は理解できる」と述べた。反論を控えたことで目先の騒動は収まるかもしれないが、ロナウドの代表引退は今後のポルトガル代表にも大きな影を落とし続けている。