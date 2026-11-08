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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、イースト・ミッドランズへの遠征で期待外れの結果に終わり、シーズン序盤の勢いを失った選手たちに、冷静かつ慎重に対応するよう求めた。エティハド・スタジアムを本拠とするシティは、土曜午後にノッティンガム・フォレストに1-3で敗れ、1部リーグでの連敗が3に伸びた。

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シティ・グラウンドで序盤に崩れる

アウェーのシティは立て続けに2失点し、出鼻をくじかれた。ジャイール・クーニャと元シティFWのリアム・デラップが開始18分までに得点。フォレストが主導権を握り、シティのゲームプランは早々に崩れた。後半にはラヤン・シェルキが見事なシュートで1点を返し、マレスカ率いるチームに一時は望みをつないだ。

しかし、デラップが素早いカウンターから再び得点し、オリヴァー・グラスナー率いるチームの勝利を決定づけた。この結果、シティは前回王者アーセナルに勝ち点6差をつけられた。開幕7試合を全勝した後、アストン・ヴィラ、ブライトン、そして今回のフォレストに敗れており、シーズン序盤とは対照的な状況だ。

マレスカ、冷静な受け止めを求める

マレスカは突然の不調にも、チームに動揺しないよう求めた。「私は勝っているときでさえ、常に懸念を抱いている」とマレスカは語った。「バランスを保つ必要がある。7連勝したが、今は3連敗している。だからこそ、冷静に受け止めなければならない」

イタリア人指揮官は、間近に迫った代表戦による中断期間に向けて、振り返りの重要性を強調した。「代表ウィークの間に、何を改善できるかを理解し、中断明けに再出発したい」と続けた。「最初の代表ウィークと同じように、今回も何を改善できるかを明確にするために使う。うまくできていることがある一方で、改善が必要なことも分かっている。この期間を使って、こうした試合をどうすれば避けられるかを考えたい」

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シティの指揮官は、マルク・グエイとヨシュコ・グヴァルディオルをハーフタイムで交代させた理由も説明した。「2人ともケガで、交代を求めてきた」と明かした。「マルク・グエイはケガだ。ヨシュコ・グヴァルディオルは週の間から問題を抱えていた。2人に問題があったから交代させた」

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デラップがグラスナーの期待に応える

フォレストにとって、この勝利は高まっていた重圧を和らげるものとなった。グラスナーの就任後は9試合でわずか1勝。クラブ史上最高額の補強としてチェルシーから加入したデラップも、それまで1得点にとどまっていた。

オーストリア人指揮官は勝利をもたらしたストライカーの2得点を称える一方、さらなる成長が必要だと強調した。「リアムはこれからも努力を続け、ベストコンディションを取り戻さなければならない」とグラスナーは語った。「イプスウィッチにいた頃のリアム・デラップに戻り、そこからさらにプレーを向上させるということだ。改善すべき点はまだたくさんある」

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「左右の足でのフィニッシュではない。ヘディングやペナルティーエリア内での動きは改善しなければならないし、ボールを持っていないときに我々が何をしているかについても、理解を深める必要がある。ただ、率直に言って、彼は非常によくやった」

グラスナーは、デラップの2点目を祝うためにタッチライン際を駆けたことについても冗談を交えた。「選手たちに相手より多く走るよう求めておきながら、私が相手の監督より走らないわけにはいかない。だから走らなければと思った」と語った。「今日、選手たちはシティより6、7キロ多く走ったと聞いた。つまり、私もエンツォ・マレスカより多く走らなければならなかったということだ。自分の仕事は果たしたよ。私にとっては面白かった」

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代表ウィークで立て直しへ

不調に陥ったマレスカのチームにとって、間もなく始まる代表ウィークは重要な時期となる。シティはこの2週間で態勢を立て直し、グエイとグヴァルディオルの状態を確認するとともに、突如露呈した守備の弱点への対策を見つけなければならない。

クラブの試合が再開すれば、アーセナルとの勝ち点6差を縮め、優勝争いに取り返しのつかない影響が出る前に連敗を止めなければならないという大きな重圧に直面する。一方のフォレストは、この大きな勝利を順位浮上のきっかけにしたいところだ。