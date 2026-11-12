共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスから公の場で批判を受け、現在はドイツサッカー連盟（DFB）に雇用されているマルク・コジッケは、すぐに電話をかけた。55歳のコジッケは、FFHのトーク番組「Bembel und Gebabbel」で、そもそもどのようにしてDFBでの役職に就いたのかも明かしている。

コジッケがドイツ代表に加わることになったのは、ユルゲン・クロップ代表監督の鶴の一声によるものだ。クロップの長年のアドバイザーであるコジッケには、当初、DFBでまったく別の役職が用意されていた。

「もともとは私が代表チームのマネージャーになるという話でした。ただ、オリバー・ビアホフを巡る件があって、いくつか制約が生じました。そうなると簡単ではありませんでしたし、それは私にも理解できます」とコジッケは語った。

しかし、代表監督の後任を巡る交渉が進む中、クロップはDFBに対し、コジッケと2人セットでなければ引き受けないと明確に伝えた。「ユルゲンが私と一緒に交渉の場に来て、『はっきりさせておきます。マルクがいなければ、私はここで何もしません』と言ったんです。すると、まず何人かがひっくり返るほど驚いて、『分かりました。でも、彼には何をしてもらうんですか？ 役職はもう全部埋まっています』と言いました」とコジッケは説明した。

広告 広告

さらに、こう続けた。「するとユルゲンは『それはそのうち分かります』と言いました。それから私のための肩書を探すことになり、監査役や会長たちの承認も必要になりました。そこでユルゲンが『彼を私のアシスタントコーチにするほうが簡単では？』と言うと、『それならできます』となり、私はアシスタントコーチになったんです」。コジッケはそれ以来、コーチングスタッフの一員として戦略、育成、イノベーションの分野を担当している。

Getty Images

Related Topics

ユルゲン・クロップとマルク・コジッケはいつから一緒に仕事をしているのか？

クロップとコジッケの関係は長い。2人が知り合ったのは2005年で、当時コジッケはスポーツ用品メーカーのナイキに勤めていた。その後、長年にわたるビジネス上の協力関係が続き、コジッケはクロップのアドバイザーを務めた。

まさにこの人事が8月に大きな波紋を呼び、ヘーネスも声を上げた。ヘーネスはRTL/ntvとSkyの取材に対し、この人選への懸念を示した。

広告

「この件で私が気に入らないのは、彼のアドバイザーであるマルク・コジッケも一緒に迎え入れられたことだ。彼がそこで何をするのか、私にはよく分からない。それは問題だと思う。この一連の話は、私には友好的買収のように見える。クロップたちがDFBを掌握した。それは間違っていると思う」とヘーネスは批判した。

さらに、74歳のヘーネスは、コジッケが代理人会社ProjectFiveの持ち分を保有していることに伴う利益相反の可能性も問題視した。コジッケはDFBに移る前、同社のマネージングディレクターを務めていた。DFBとクロップはともに批判を退けたが、コジッケは事態を収めるため、すぐにヘーネス本人に連絡を取った。

Getty Images

広告

ウリ・ヘーネスとDFB顧問マルク・コジッケの電話でのやり取り

「私から電話をかけ、留守番電話にメッセージを残しました。その後、彼が折り返してくれたので、こう伝えたんです。『質問があるなら、公の場で尋ねる必要はありません。私の番号を知っていますよね。電話をくだされば、何でもお答えします』」とコジッケは語った。話し合いには効果があったという。「それで、比較的すぐに問題を解消できました」

興味深いことに、ヘーネスから特別な依頼を受け、2人は何年も前に一緒に仕事をしたことがある。コジッケはバイエルンの公式スローガン「Mia san mia」の考案者だ。

広告

そして現在、DFBの関心は再び競技に向けられている。ドイツ代表は金曜夜（20時45分）、ネーションズリーグの次戦でセルビアとのアウェー戦に臨む。