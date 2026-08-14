トッテナム・ホットスパーの主将を務めるアルゼンチン人DFクリスティアン・ロメロが、正式にチームを去ることを認め、スペインのアトレティコ・マドリードへの移籍発表が近いことを示唆した。

スペインのクラブは、この移籍を約3420万ポンド（4000万ユーロ）で成立させることで合意しており、トッテナムは将来この選手を再売却する際にその金額の15％を得る条項を保持している。

アルゼンチン代表DFは自身のインスタグラムのアカウントを通じて公開した別れの投稿で、クラブのファンにメッセージを送り、17年間続いたタイトルの空白に終止符を打ったチームの主将として、「スパーズ」の歴史に自らの名を刻むという夢を実現できたことへの誇りを表現した。

ロメロは別れのメッセージの中で、次のように述べた。「今日、私は5シーズンにわたって単なるサッカークラブをはるかに超える存在であった場所に別れを告げます。ここは私の家であり、私が挑戦を続けた舞台であり、私と家族が人生の非常に大切な一部を築いた場所でした」。

そして、こう付け加えた。「思い出でいっぱいの心と、私たちが共に経験し、共に成し遂げるために生きてきたすべてへの大きな誇りを胸に、私はここを去ります」。

アルゼンチン人主将はさらに続けた。「ここに来たとき、私には明確な夢がありました。それは、このクラブの歴史に自分の名を刻むことです。唯一の道は、懸命に働き、犠牲を払い、長い間手の届かないように思えたことを成し遂げること、すなわち再びカップを掲げることだとわかっていました。そして、私たちはそれをやり遂げました」。

彼はこう語り続けた。「歩みは完璧ではありませんでしたが、私は困難な時期によって私の別れが定義されることを望みません。私は幸せな瞬間、教訓、私のそばに立ってくれた人々、そして何よりも、この5年間に受け取った愛を思い出すことを選びます」。

そして、次の言葉で談話を締めくくった。「クラブでこの旅を共にしたすべての人に感謝します。コーチングスタッフ、仲間たち、職員、そして舞台裏で働くすべての人。あなたたちは皆、私の物語の一部であり、私の心の中で特別な位置を占めています」。

アトレティコ・マドリードは以前からこのアルゼンチン代表選手に関心を寄せており、適切なオファーが届けばトッテナムが今夏の退団を認める可能性があると予想されていた。このセンターバックは常にアトレティコへの移籍を好んでおり、インテル・ミラノや、北ロンドンにおけるトッテナムの伝統的なライバルであるアーセナルといった他のクラブも獲得に関心を示していた。

28歳のこの選手のトッテナムとの契約は2029年夏まで続くものだったが、昨シーズンはプレミアリーグ残留に向けたチームの争いのなかで2度の退場を喫し、その後、膝の負傷によりシーズン最終盤を欠場していた。

また、このアルゼンチン人DFは、トッテナムのエヴァートン戦という決定的で最後の一戦に出場する代わりに、自身の出身クラブであるベルグラーノとリーベル・プレートが対戦するアルゼンチンリーグ前期決勝を観戦する意向があるとの報道が広まった際、ファンから批判を浴びた。もっとも、選手は最終的にその試合に出場することでこれに対処した。

ロメロは5シーズンにわたってトッテナムのユニフォームで124試合に出場し、その間に12得点を挙げ、プレミアリーグで4枚のレッドカードを受けた。

トッテナムのフロントは、DFのヤン・パウル・ファン・ヘッケとマルコス・セネシと契約したことで、今夏のロメロの退団を補う下地をすでに整えていたようだ。