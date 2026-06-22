「私の予想は、モロッコがオランダに勝つ」

ユネス・タハはモロッコ代表の初戦2試合に感銘を受け、決勝トーナメント1回戦で対戦する場合、オランダ代表に勝つと予想している。

ESPNの取材では、ブラジル戦とスコットランド戦で得点したイスマエル・サイバリについても言及。「彼らは非常に良くプレーしている。サイバリもそうだ。もう少し待てば、移籍金は5000万ユーロを優に超えていたはずだ」と語った。

これはPSVのプレイメーカーがバイエルン・ミュンヘンへ移籍することを指す。移籍金が5000万ユーロになれば、PSV史上最高額となる。

オランダがグループ1位通過なら、グループC2位（現時点でモロッコ）と対戦する。タハは「アトラスのライオンズ」がベスト16に進むと予想する。

「厳しい試合になるが、最終的にはモロッコが勝つ。そう予想している。モロッコが勝つ」と、タハは2022年準決勝進出国のモロッコが今大会でも勝ち進むと期待した。

オランダがグループFを突破しモロッコと対戦する場合、16強戦は6月30日3:00（火）に開催される。2位なら6月29日19:00、3位なら他のグループの結果次第で日程が決定する。

2位ならブラジルなどグループA1位と、3位なら他グループ3位との対戦となる。