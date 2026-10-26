共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラジルの伝説的選手ロナウド・ナザリオが、世界最高の選手の発表を見届けるため、ロンドン・パラディウム劇場のレッドカーペットに姿を見せた。過去に2度受賞しているロナウドは、近年まれに見る激戦だと多くの人が考える今回の争いについて、専門的な見解を示した。

広告

バロンドールを巡る争い

ロンドン・パラディウムで開かれた2026年のバロンドール授賞式には、サッカー界を象徴する人物たちが集まった。なかでも最も注目を集めたのは、伝説的なロナウド・ナザリオだ。1997年と2002年にこの権威ある個人賞を受賞した元レアル・マドリー、インテルのストライカーは、現代サッカーのトップスターたちによる熾烈な争いについて報道陣に語った。

1956年に『フランス・フットボール』が創設したこの権威ある賞の70周年に当たり、ロンドンで授賞式を開催することには深い象徴的な意味があった。70年前に初代バロンドール受賞者として歴史に名を刻んだ伝説的なイングランドのウイング、サー・スタンリー・マシューズの母国で式典を開くことは、この賞が築いてきた豊かな歴史への意義深い賛辞となった。

ロナウド、バロンドールの接戦を語る

ロナウドは、レアル・マドリーのキリアン・エンバペ、バルセロナの新星ラミン・ヤマル、バイエルン・ミュンヘンの点取り屋ハリー・ケインが名を連ねる候補者リストから、受賞者を一人に絞る難しさを認めた。『マルカ』が報じたコメントによると、レッドカーペットに登場した際、「誰が受賞するかは分からない」と語った。マルカによる報道で、ブラジル人のロナウドは、結果が予想できないことがロンドンで毎年開かれる式典に新たな興奮を加えていると指摘した。

主な候補者を比較しながら、伝説的なFWはこう続けた。「この3人には非常に高い才能がある。選考基準はあまり明確ではないが、選ぶのは非常に難しい。全員が素晴らしく、そのうち2人がスペインにいるのは誇らしいことだ。祝福すべきだろう。ラミンとエンバペがスペインにいる……誰が受賞するかは分からない」

広告 広告

「怪物」ロナウドと比較されるエンバペ

この日の大きな話題の一つは、ロナウドとフランス代表主将エンバペのプレースタイルの類似点だった。レアル・マドリーのスターは前日、バルセロナとのエル・クラシコで2得点を挙げ、チームを2-1の勝利に導いたばかりだった。さらに今夏、ワールドカップ史上最多得点者となったことで、バロンドールの有力候補としての評価を一層高めている。

Related Topics

ロナウドは「彼には私と共通するものが多い。スピード、強さ、得点、ドリブル、フィニッシュだ。かなり完成された選手だ。多くのゴールを決めるし、私と共通するものがたくさんある。私のレガシーが生き続けているのはうれしい」と語った。

「最高のシーズン」を経たケイン、受賞の可能性を語る

バイエルン・ミュンヘンでの歴史的なシーズンを経てバロンドールの有力候補となったケインは、授賞式を前にプレッシャーを感じていると認めた。イングランド代表主将は『DAZN』に対し、こう打ち明けた。「少し緊張している。正直に言うよ。試合をするのとは違う。自分ではどうにもできないからね。特別な機会なので、すべてを受け止めて楽しもうとしている。受賞できれば、信じられないほど誇らしい瞬間になるだろう」

広告

受賞の有力候補となるに至ったシーズンを振り返り、ケインは獲得したタイトルに触れる一方、さらなる栄光にもあと一歩だったと語った。「間違いなく自分にとって最高のシーズンだった。バイエルン・ミュンヘンで3つのタイトルを獲得した。チャンピオンズリーグの決勝進出とワールドカップの準決勝進出にも近づいた」。さらに『DAZN』に対し、「その2つも達成していれば、受賞は間違いなかっただろう」と振り返った。