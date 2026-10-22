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セルゲン・ヤルチンが4年契約でトルコ代表の新監督に就任し、正式にお披露目された。ヴィンチェンツォ・モンテッラの後任となった元MFは、就任を「自身のキャリアで最も重要な日」と表現した。

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ヤルチン氏、4年契約でトルコ代表監督に就任

トルコサッカー連盟（TFF）は、リヴァ・ハサン・ドアン代表チームキャンプ・トレーニング施設で、セルゲン・ヤルチン氏をトルコ代表の新監督として正式に発表した。ヤルチン氏はオルハン・サカ会議ホールで行われた公式式典で、4年契約に署名した。

発表にはTFFのイブラヒム・エテム・ハジュオスマンオール会長が臨んだ。トルコ代表を国内出身の監督が率いるのは5年ぶりとなる。

ヤルチン氏は、連盟と双方合意の上で退任したイタリア人指揮官ヴィンチェンツォ・モンテッラ氏の後任となる。

TFF会長、代表での責務と団結を強調

契約締結式で、TFFのハジュオスマンオール会長は、今回の監督就任を決めたのは金銭面の交渉ではなく、国への誇りだったと強調した。「今日、5年ぶりに代表チームをトルコ人監督に再び託すことができ、喜びと誇りを感じている」と述べた。

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「監督がこの任務を引き受けるにあたり、金銭面を優先しなかったことは、代表チームへの献身を示す重要な証しだ」

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「セルゲン・ヤルチンは、トルコサッカーが輩出した最も価値ある人物の一人だ…。団結のあるところに力が生まれると信じている」とTFF会長は付け加えた。

ヤルチン氏、代表監督就任は「キャリアで最も重要な日」

現役時代にトルコ代表として数多く出場したヤルチン氏は、代表チームの立て直しを託したTFF理事会に深い感謝を示した。「現役時代、私は三日月と星をあしらったユニフォームを何度も誇りを持って着た」とヤルチン氏は振り返った。

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「今日は私のキャリアで最も重要な日だ。私たち全員を超える価値を持つものについて話している」

「これから非常に成功に満ちた日々を迎えられることを願っている…。私たちには本当に団結と結束が必要になる」と、53歳の指揮官は語った。

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トルコ代表に新時代が到来

4年契約を締結したヤルチン氏とコーチングスタッフは、トルコ代表の今後の公式戦に向けた準備を直ちに開始する。

正式な記者会見の後、TFFのハジュオスマンオール会長はヤルチン氏に名前入りの代表ユニフォームを贈り、式典を締めくくった。

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ヤルチン氏は今後、初めての代表メンバー選考に向けて、国内外でプレーする選手を視察する。