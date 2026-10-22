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セスク・ファブレガスが、コモのチャンピオンズリーグでのマンチェスター・ユナイテッド戦4-1という衝撃的な勝利を受け、自身の「後悔」を明かした。イタリアの同クラブにとって歴史上屈指の結果をもたらした一方、元アーセナル、チェルシーのMFは、自らの戦術的ミスによってチームが無失点を逃したと認めた。

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イタリアのクラブにとって歴史的な夜

チャンピオンズリーグ初参戦のコモが、苦戦するマンチェスター・ユナイテッドを4-1で破る忘れがたい勝利を収めた。ホームのコモではニコ・パスが試合を支配し、2得点1アシストを記録する圧巻の活躍でマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。その活躍によって、今季ここまで公式戦11試合でわずか2勝にとどまるプレミアリーグの名門は、さらに苦境に追い込まれた。

76分にはヤコボ・ラモンがコモの4点目を決め、勝負を決定づけた。しかし、試合終了間際にジョシュア・ザークツィーがアウェーのユナイテッドに一矢を報いた。

この失点は、ホームチームのベンチから出された戦術的な指示に直接起因するものだった。一時的に強度を落としたことで、イタリアのクラブにとってそれまで完璧だった夜は、悔いの残る形で幕を閉じた。

ファブレガス監督が責任を負う

Getty Images





ファブレガス監督はザークツィーの終盤の得点について、すぐに全責任を引き受けた。週末の国内リーグ戦に向けて選手を温存しようとした判断が裏目に出たと認めたのだ。コモの指揮官は、4点をリードして余裕が生まれた段階で、選手たちにプレーの強度を落とすよう指示したと明かした。

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「最後の10分間は後悔している。次の試合があるし、4-0なら少し試合をコントロールできると思い、テンポを落とすようチームに伝えたのは私だからだ」とファブレガス監督は認めた。「選手たちには走るのをやめて中央にとどまるよう伝えた。私はいつも最後まで戦うよう選手たちに求めているだけに、その指示を後悔している」

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「強度を落とし、守備ブロックを下げたことで喫した失点は悔しかった。だが、私の責任だ」

試合終了後、『スカイ・スポルト・イタリア』の取材に応じたスペイン人指揮官は、スタッフにもこの瞬間を分かち合いたいと語った。「この勝利を用具係の一人にささげたい。理由は本人が分かっている」と付け加えた。

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浮かれることなく

歴史的な結果にもかかわらず、ファブレガス監督は、コモが欧州の強豪を相手に常に圧勝できるとの見方を抑えようとした。欧州の大会で未知の領域に挑むチームについて、選手たちの自信を称えながらも、謙虚さと準備の重要性を強調した。

「特別な夜だが、我々が思い描いていることは、まだすべて始まったばかりだ」とファブレガス監督は説明した。「今夜のチームは良いプレーをした。だが、浮かれることなく、土曜日には次の試合があることを忘れてはならない」

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トップレベルの相手にも同じパフォーマンスを再現できるかと問われると、こう述べた。「それは分からない。大胆な見方だ。我々は謙虚であり続けなければならない」

「コッパ・イタリア準決勝のインテル戦であろうと、セリエAのナポリ戦やローマ戦であろうと、我々は常に準備をして、自分たちのサッカーをしようとする。準備は不可欠だが、この選手たちの自信も同じくらい重要だ。それがなければ、すべてがもっと難しくなる」

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最後にこう語った。「今夜の相手はマンチェスター・ユナイテッドだった。現在苦戦しているかどうかは関係ない。我々の選手の中には、キャリアを通じてまだ3試合目のチャンピオンズリーグ出場だった者もいることを、決して忘れてはならない」

「だからこそ、この選手たちの自信と物事への取り組み方は私に活力を与えてくれる。このような勝ち方は非常に満足だが、難しいのはここからだ。土曜日のセリエAでも同じようにプレーすることが求められる」

Getty Images





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国内リーグ戦へ

コモは欧州での勝利の勢いをセリエAにも持ち込みたいところだ。今週土曜日にはサッスオーロをホームに迎える。ユナイテッドを破った歴史的勝利が大きく報じられるのは当然だが、ファブレガス監督は、自信を深めたチームにとって、リーグ戦でもその高い水準を維持できるかが真の試練になると明言している。