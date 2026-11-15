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シュトゥットガルトのアレクサンダー・ヴェールレ氏が、バイエルン・ミュンヘンの重鎮ウリ・ヘーネス氏の発言に理解できないとの反応を示した。

ヘーネス氏は先週末、BRの番組『ゾンタークス・シュタムティッシュ』で、シュトゥットガルトの昨夏の移籍方針を批判した。74歳の同氏は、シュトゥットガルトが十分なリスクを取っていないとの考えを示していた。

「彼のもとから毎年、最高の選手を売っておきながら、それでもチャンピオンズリーグに出場できると考えている。それはまったくの間違いだ。シュトゥットガルトには、周辺地域の産業も含めて、あれほど大きな潜在力があるのだから、時にはリスクを取らなければならない」とヘーネス氏は語った。

ヴェールレ氏はフランクフルター・ルントシャウのインタビューで、この発言を明確に否定し、シュトゥットガルトのクラブ首脳陣の仕事ぶりを擁護した。ヘーネス氏については「ドイツサッカー界の伝説的な経営者で、ブンデスリーガに大きな影響を与えてきた」としつつも、今回の件については事情を正しく把握していないと述べた。

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「この発言は理解できない。なぜなら、今夏の移籍市場で我々はレギュラー選手を一人も売却していないからだ」とヴェールレ氏は語った。むしろシュトゥットガルトは、重要な主力選手を全員引き留め、必要なポジションで選手層を強化できたという。「チームに多額の投資を行うと同時に、デニス・ザイメンという、今後何年にもわたって我々のナンバーワンになれる下部組織出身選手を、ようやく再びチームに組み込むという、すべてのシュトゥットガルトファンの願いもかなえた」と続けた。

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シュトゥットガルトの経営トップは、「これ以上どれほどリスクを取るべきなのか分からない。それに、我々はクラブ内でも対外的にも、チャンピオンズリーグ出場を達成しなければならないと表明したことは一度もない」と語った。

シュトゥットガルトから今夏に退団したレギュラー選手は？

実際、シュトゥットガルトが今夏に放出したレギュラー候補は、移籍期限最終日に2000万ユーロ超でプレミアリーグのブライトン&ホーヴ・アルビオンへ移籍したチェマ・アンドレスだけだった。一方、新戦力には5500万ユーロを投じた。ジェナン・ペイチノビッチ（ヴォルフスブルクから）、レオ・ザウアー（フェイエノールトから）、ビラル・エル・ハヌス（レスター・シティからの期限付き移籍を経て完全移籍）らが、ドイツ王者に5度輝いたクラブに加わった。ホッフェンハイムのグリシャ・プレメルは移籍金なしで獲得できた。

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それでも、シュトゥットガルトの成績は期待をやや下回っている。リーグ開幕からの7試合でわずか2勝と出遅れ、現在は8位に位置している。

とはいえ、調子は明らかに上向いている。ブンデスリーガでは直近でバイエル・レバークーゼンとブレーメンを破り、チャンピオンズリーグでも4試合を終えて勝ち点7と、順調に進んでいる。