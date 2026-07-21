クリスタル・パレスのスター、セネガル代表イスマイラ・サールが、レッドデビルズこそが唯一の「夢のクラブ」だと公然と認め、この夏のマンチェスター・ユナイテッド移籍への扉を大きく開いた。これはこのイングランドのクラブが彼と接触していると報じたことへの反応である。

専門メディアである英国の「チームトーク」は今月7月2日、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードへの移籍の可能性についてサールの代理人と協議を行ったと明らかにしていた。同クラブは、2026年ワールドカップ本大会でのセネガル代表における28歳のこのフォワードの活躍に強い関心を示しており、彼はこの大会で4得点と1アシストを記録した。

セネガルのメディアが伝えたところによると、サールは極めて明確にこう語った。「僕の夢のクラブ？正直に言えば、ただ一つのクラブしかない。僕はマンチェスター・ユナイテッドを心から愛しているし、熱狂的なファンの一人なんだ」。これは移籍への強い願望を明確に示すものだった。

明らかな熱意を見せる一方で、サールはセネガル通信社への発言の中で、最終的な決定は現所属クラブの手に委ねられていると強調し、こう述べた。「僕はクリスタル・パレスと3年契約を結んでいる。決めるのは彼らだ。サッカーは僕の仕事であり、僕はプレーすることを楽しんでいる」。

マンチェスター・ユナイテッドは、ユーリ・ティーレマンスとアンドレ・サントスの2件の契約を8500万ポンドで完了させた後、戦力の強化を図っている。また、ローマのスター、マヌ・コネを5100万ポンドで獲得する交渉も進めている。

サールは、クリスタル・パレスをUEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグ制覇という歴史的な優勝へと導き、9得点を挙げて最優秀選手賞を獲得、昨シーズンは全大会で20得点を記録しており、ベンヤミン・シェシュコの控えフォワードとして理想的な選択肢と見なされている。

複数の情報筋によれば、クリスタル・パレスはこの選手の価値を約5000万ポンドと見積もっているが、ユナイテッドはこの契約を賄うため、まずジョシュア・ザークツィーを放出する必要がある。