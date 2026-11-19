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元イングランド代表のアシュリー・ヤングは、古巣エヴァートンでチームメイトだったジョーダン・ピックフォードが、ジェームズ・トラッフォードを抑えてイングランドの正GKを務め続けるべきだと主張した。リーズ・ユナイテッドのGKは日曜日のスペイン戦勝利で好セーブを連発したが、ヤングは経験豊富なピックフォードが先発の座を維持するに値すると考えている。

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トゥヘル監督の起用法が正GK論争を呼ぶ

24歳のトラッフォードを正GKに推す声が高まるなか、ヤングはピックフォードがイングランドの先発GKを務め続けるべきだと主張している。 トーマス・トゥヘル監督はネーションズリーグで両GKの出場時間を均等に分けており 、32歳のピックフォードはイングランドの直近の公式戦7試合のうち4試合を欠場した。それ以前の公式戦41試合で欠場したのはわずか2試合だった。直近の公式戦9試合のうちピックフォードが出場しなかった試合で、イングランドは2度のクリーンシートを記録し、18失点を喫している。

元DFが国際大会での実績を強調

2017年から不動の地位を築いてきた ピックフォードのイングランド代表出場数は、GKでは最多記録の125試合を持つピーター・シルトンに次ぐ。DFには背後を守るGKが誰かという確信が必要だと訴えるヤングは、『The Overlap Daily』でこう語った。「GKには、自分の力を示す機会を必ず与えなければならない」

「DFとしてプレーするなら、後ろにいるGKが誰なのかを知っておきたい。『よし、決まりだ。この選手が私たちの正GKになる。ゴールを守るのはこの選手だ』とね。ジョーダン・ピックフォードが代表94試合に出場してきたのには、当然理由があると思う」

「彼はワールドカップに3大会、ユーロに2大会出場し、49回のクリーンシートを記録している。議論が起きるのは分かるが、私にとってイングランドの正GKはピックフォードだ」

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ヤング、ピックフォードの足元でのプレーを評価

ヤングはトラッフォードの貢献を認めつつ、後方からのビルドアップを望むトゥヘル監督の方針はピックフォードに有利だと主張した。「もちろん、トラッフォードは起用されて良いプレーをしたし、スペイン戦の終盤には素晴らしいセーブも見せた。ただ、イングランド代表でプレーするピックフォードの方が、足元でのプレーをより発揮できるGKだと思う。トーマス・トゥヘルが求めているのは、後方からパスをつなぐプレーなどだからだ」

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「足元のプレーについては、トラッフォードよりピックフォードの方を信頼している。ただ、監督が違えば話は変わる。エヴァートンでも時には後方からつなぐが、イングランド代表ほど頻繁ではない。私にとって、ピックフォードがイングランドの正GKだ」

一方、国内リーグでの成績ではトラッフォードが上回る。リーズが先日ボーンマスに敗れた試合では、エヴァニウソンに突かれる痛恨のミスを犯したものの、セーブ率82.2％はプレミアリーグ首位。防いだゴール数は4.4でブライトンのバルト・フェルブルッヘンと並び、ピックフォードのセーブ率73.7％、防いだゴール数1.1を上回る。

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プレミアリーグでの出来が選択を左右

両GKは、来年イングランド代表が再び集まるまでの国内リーグでの出来がトゥヘル監督の判断を左右すると承知したうえで、プレミアリーグでの戦いに戻る。トラッフォードはリーズでリーグ首位のセーブ力を維持しながら、時折起こす痛手となるミスをなくすことを目指す。一方、ピックフォードはエヴァートンで好印象を残し、経験と配球の面でなお若いライバルを上回ると証明しなければならない。