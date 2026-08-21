元レアル・マドリーのスターの見解では、サッカー界で最も権威ある個人賞は今回もパリ・サンジェルマンの選手が受賞すべきだという。ただし、昨年のウスマン・デンベレではなく、クヴィチャ・クワラツヘリアだ。

「おそらくクワラにはならないだろう。でも、自分にとってはかなり明確なナンバーワンだ」と、2014年ワールドカップ優勝メンバーは、解説者フロリアン・マルブルクのインスタグラム投稿にコメントした。クロースはリオネル・メッシ、ジュード・ベリンガム、キリアン・エンバペ、ロドリといった選手たちも傑出していると評価しているものの、自身の見方では「まずまずのシーズン」や「重要性の低いリーグ」を理由に、彼らの可能性はより低いとみている。

一方、クワラツヘリアはPSGで素晴らしいシーズンを送った。ジョージア代表のこの選手は首都のクラブで再びフランス王者となり、さらにチャンピオンズリーグのタイトル防衛にも成功。とりわけこの最高峰の舞台でウイングは印象的な活躍を見せ、リーグ戦初戦からFCアーセナルとの決勝勝利までで10得点7アシストを記録した。

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クワラツヘリアはバロンドール本命候補の最有力グループには入らない見込み

一方で、代表レベルでは25歳にとって失望の1年となった。ジョージアはワールドカップ出場権獲得を逃し、そのためクワラツヘリアは北米で開催される大会をテレビで見守ることしかできなかった。

PSGのスターは事実上ほぼ誰もがバロンドール候補の1人に数えるものの、最有力候補の輪の中で名前が挙がることは比較的少ない。より大きな可能性があるとみられているのは、ワールドカップ優勝経験を持つロドリ、最多受賞者のリオネル・メッシ、あるいは公式戦72得点を挙げてゴールデンシューを獲得したバイエルンのハリー・ケインらだ。

実際に誰がバロンドールを手にするのかは、10月26日に決まる。第70回となる今年の授賞式は、例外的にパリではなくロンドンで開催される。