ヴァンサン・ガルシアは、伝統的にバロンドールの授賞式を主催するフランスのスポーツ紙の編集長だ。月曜日にロンドンで行われた式典では、バイエルンのFWがキャリア初の受賞を果たした。キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）とラミン・ヤマル（バルセロナ）を僅差で抑えての受賞だった。

ガルシアはスポーツ紙レキップのインタビューで、パリ・サンジェルマンの選手たちが上位に入れなかった理由について自身の見解を明かした。ルイス・エンリケ監督率いるチームは昨季、チャンピオンズリーグのタイトルを防衛し、世界で最も権威あるクラブ大会を再び制していた。

PSGからは3選手がトップ10入りした。前年の受賞者ウスマン・デンベレは7位、フヴィチャ・クヴァラツヘリアがその一つ上の6位、ファビアン・ルイスが10位だった。パリの選手は誰もトップ5に入らなかった。

バロンドールを主催する側のトップが考える、PSGの失敗とは？

「PSGの情報発信は、あまり明確ではなかったと思います。最初は3選手を後押ししていましたが、その後は2選手だけになりました」とガルシアは語った。「私はマーケティングを担当していないので、それは私の仕事ではありません。ただ、1人の選手だけを前面に出した方がよかったでしょう。私なら1人に絞っていました。その選手はバロンドール受賞者のウスマン・デンベレです」と続けた。ガルシアは、最終的にPSGの選手たちが互いに票を奪い合ったとみている。

Getty Images

一方、ガルシアはパリ勢とは対照的に、最終的にケインに僅差で敗れたキリアン・エンバペとレアル・マドリーの取り組みを明確に評価した。「エンバペは非常に良いキャンペーンを展開したと思います。説得力のある材料を示し、自分のメッセージを人々に、投票権を持つ人々にも、うまく伝えたからです」と編集長は語った。

誰が誰に投票し、各選手が何票を得たのかという詳細な結果は、フランス・フットボールの次号が発売される土曜日に初めて公表される。