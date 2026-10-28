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アーセナルのレジェンド、ポール・マーソンが、カラバオカップで退場となった10代の有望株マックス・ダウマンに対するミケル・アルテタ監督の扱いを痛烈に批判した。アーセナルはリーグ2のフリートウッド・タウンに敗れ、屈辱的な敗退を喫したが、話題の中心となっているのはアルテタ監督のタッチライン際での振る舞いだ。

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カラバオカップで波乱、代償の大きいレッドカード

プレミアリーグ王者は火曜日、まさかの敗戦を喫した。リーグ2のフリートウッド・タウンと1-1で引き分けた後、PK戦で3-5と敗れて敗退。ホームのフリートウッドはアーロン・ルーパロ＝ビのゴールで先制したが、満員のハイバリーでヴィクトル・ギェケレシュが同点弾を決めた。アーセナルはボール保持率78％を記録し、シュート数でもフリートウッドの3本に対して26本と圧倒したものの、勝ち越し点を奪えなかった。

試合の流れが一変したのは85分だった。16歳のウイング、ダウマンが一発退場となった。ハリソン・ニールの激しいチャレンジに報復し、相手を蹴ったためだ。

ダウマンがピッチを去る際、アルテタ監督は明らかに激怒している様子だった。スペイン人指揮官は若手に厳しい言葉を向け、激しいタックルを受けても冷静さを保てなかったことへの不満をあらわにした。

「あれはまったく良くなかった」

タッチライン際での出来事を見たアーセナルの元スター、マーソンは、アルテタ監督の対応を厳しく批判した。Sky Sportsで、この解説者は指揮官が若き有望株に対して不必要に厳しかったと主張した。

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「彼がピッチを去るとき、ミケル・アルテタが何を言ったのかの方が気になる。私には、あれはまったく良く見えなかった」とマーソンは語った。「相手が経験豊富な代表選手の［ヴィクトル・］ギェケレシュだったら、あんなことはしないだろう。それを16歳の子にするのか？」

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マーソンは、その時点ではまだ勝負がどう転ぶか分からなかったとして、もっと寄り添う対応が必要だったと感じている。

「彼はアーセナルで退場になった最初の選手でも、最後の選手でもない。私なら肩を抱いていただろう」と続けた。「まだ1-1で、試合は続いている。人は誰でも、言わなければよかったと思うことを口にする。あの場面に戻れるなら、彼も違う対応をするだろう」

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アルテタ監督、試合前の注意喚起を強調

アルテタ監督はダウマンにかけた言葉を具体的には明かさなかったものの、下部リーグの相手とのフィジカルな戦いについて、チームには明確に注意を促していたことを示唆した。アーセナルの指揮官によれば、選手たちには激しいプレーを受けても冷静さを保つよう伝えていたという。

試合後、この場面について問われたアルテタ監督は「試合前に話し合っていたことだった」とだけ説明した。

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さらに、こうした相手との対戦では精神面での自制が重要だと強調。「試合に向けて状況を想定したとき、尊重すべきこと、感情をコントロールしなければならないことについて、非常に明確に伝えていた」とアルテタ監督は続けた。「それは非常に明確だった」

アーセナルにとって受け入れがたい敗戦

劇的なPK戦では、ジェイ・リンチがブルーノ・ギマランイスのシュートを阻み、その後、コナー・ホーイが勝負を決めるPKを成功させた。アーセナルは早急に立て直さなければならない。イングランドの4部リーグで18位につけるチームに敗退を喫したことは、王者にとって間違いなく痛手となる。選手層の厚さと感情のコントロールについて、見つめ直す必要があるだろう。

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アルテタ監督は、この難しい一夜を経たダウマンを再びトップチームに溶け込ませることを含め、敗戦の余波に慎重に対処する必要がある。しかしアーセナルに、この屈辱に浸っている時間はない。すぐに立ち直り、リヴァプールとのプレミアリーグの大一番に目を向けなければならない。