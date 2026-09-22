Skyの番組『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で、ザマーはまず39歳のナゲルスマンを称賛した。「もし私が責任ある立場にいて、監督が必要だという状況に向き合わなければならないなら、彼について徹底的に検討するだろう」 その一方で、すぐにこうも付け加えた。「ただし、彼の周囲にいるほかの誰ともではない。彼本人とだけだ」

ザマーは、ナゲルスマンについて「一流の専門家だ。ホッフェンハイムで非常に良い仕事をした。ライプツィヒでも非常に良い仕事をした。ただ、最後の一歩が時に欠けていた。ミュンヘンでもそうだった」と語った。

リッカルド・バジーレから、この「周囲」がナゲルスマンの代理人事務所を指すのかと具体的に問われると、ザマーは「そう、もちろんだ。君は彼にドイツで将来があるかどうかを私に聞いた。彼にはその資質が十分にある」と答えた。ただし、1996年欧州王者のザマーによれば、ナゲルスマンは「多くのことを受け流さなければならない」ことを学ぶべきだという。ナゲルスマンは「多くのことをそもそも話題にする必要はなく」、「本質的なことに集中しなければならない。そして、あれほど才能のある監督をどこかで失うようなことがあれば、この国にとって恥だと私は思う」と述べた。

ナゲルスマンは、敏腕代理人フォルカー・シュトゥルートが率いる代理人事務所Sports 360に所属しており、同社のクライアントには代表選手のアンジェロ・シュティラー（シュツットガルト）やトム・ビショフ（バイエルン）らも名を連ねている。ナゲルスマンは2016年に1899ホッフェンハイムでプロの指導者キャリアをスタートさせ、2019年にRBライプツィヒへ移った。さらに2年後にはバイエルンへ渡ったが、2023年初めに驚きをもって解任され、後任にトーマス・トゥヘルが就任した。

ハンジ・フリックのDFB退任後、ナゲルスマンは同じ年にドイツ代表監督に就任した。まずまずの結果に終わった母国開催のEURO2024の前後には、ドイツ国内で高い好感度を得ていたが、その後は急速に低下し、米国、カナダ、メキシコでの失敗に終わったワールドカップ後に最低点に達した。 ナゲルスマンは連盟首脳部からの穏やかな圧力を受けてDFBを去り、現在は無職となっている。

マティアス・ザマーはユリアン・ナゲルスマンに具体的に何を勧めているのか？

「私なら、彼にフットボールの賢者を訪ねて、話をするよう勧めるだろう」。元DFBスポーツディレクターのザマーは、ナゲルスマンの次の一手の可能性についてそう語った。頭に浮かんだのは、元ドイツ代表のローター・マテウス、シュテファン・エッフェンベルク、ディートマー・ハマンだったという。「また危険だと言うこともできる。彼らも公の場に立つ存在だからだ。ただ、外には年配の指導者もいる。例えばフリートヘルム・フンケルのようなね。賢明で、皆に許してもらいたいが、もう自分を売り込まなければならないという感覚がまったくなく、ただ自分の経験知を伝えたいと思っている年配の人たちと話すことを、私は彼に勧めたい」

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ザマーにとっては、そうした助言こそがナゲルスマンの代理人事務所からのものより価値があるのは明らかだ。「私は彼を長く見てきた。彼は、このような対話にもう自分自身の利害を持たない相手と話すべきだ。ただ彼に物事をはっきり示してくれるような相手とね。問題なのは、何がすべて間違っていたか、何が正しかったかではない。しばしば重要なのは、その作用だ。そうして、一流の資質がそこで成長していけるようなプロセスが始まること。それを私は彼に望んでいる」