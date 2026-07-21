スペイン人コンテンツクリエイターで、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルの恋人であるイネス・ガルシアは、激しい批判の波を受け、自らを弁護するために「X」上で長文の声明を発表した。きっかけは、2026年ワールドカップ制覇を祝うスペイン代表の祝賀の場面を捉えた写真や動画が拡散され、そこで同選手が彼女を無視する様子が映っていたことで、二人の関係が破綻したとの憶測が広く飛び交ったためだ。

「X」の利用者たちは、マドリードで行われたスペイン代表の公式祝賀の写真を大々的に拡散した。そこにはラミン・ヤマルが、セビリアに住むインフルエンサーの恋人にほとんど関心を払わない姿が映っており、これを受けて数千もの人々が二人の関係は破綻寸前だとコメントした。その中には、この女性に向けられた誹謗中傷や侮辱のメッセージも混じっていた。

バルセロナのスターと公式には3か月以上前から交際関係にあるイネスは、「私たちの関係はあなたたちが想像しているよりもずっと長い」と認めているものの、自身が受けた激しい攻撃に応える必要を感じ、個人アカウントを通じて心を打つ声明を発表した。その冒頭で彼女はこう述べている。「こんなに些細なことを共有することが、これほどの事態になるなんて、想像もしていませんでした」。

コンテンツクリエイターはさらにこう続けた。「何時間もコメントを読んでいます。強く見せようとはしていますが、私もひとりの人間です。このアカウントの向こうには、感じ、泣き、間違え、そして恋愛関係にあるからといって人間であることをやめたりはしない、ひとりの人間がいるのです」。

イネスは、建設的な批判と意図的な中傷との違いを明確にしたいと考え、こう語った。「建設的な批判は理解できます。でも、意見を述べることと、知りもしない人を辱めたり、侮辱したり、不幸を願ったりして時間を無駄にすることの間には、大きな隔たりがあります」。そして自分はラミン・ヤマルを傷つけてなどいないと強調した。なぜなら「私は誰からも何も奪っていない、ただ自分の人生を生きているだけ」だからだ。

このスペイン人インフルエンサーは、フォロワーたちに思いやりと人間性を持つよう促し、こう述べた。「コメントを書く前に思い出してください。画面の向こう側には、家族や友人、不安や感情を持ったもうひとりの人間がいるということを。あなたの言葉がその人にどれほどの影響を与えるか、あなたにはわからないのです」。

さらに感情のこもった調子でこう付け加えた。「私は感情を持つ女性で、こうしたことを読む家族もいます。ほかの誰とも同じように、いい日もあれば悪い日もあります。誰かに自分を好きになってと説得しようとしているわけではありません。私が求めているのは、ほんの少しの思いやり、ほんの少しの人間性だけ。誰も、何百、何千もの悪意あるメッセージを受け取るに値する人などいないのですから」。

イネスは声明の最後に、「いつかインターネットが、残酷さを称えるような場所であることをやめる」という願いを表明し、自分の唯一の目的は「誰かを傷つけたり困らせたりするつもりなど一切なく、自分の人生のちょっとした出来事を共有すること」だと強調した。そして、こう締めくくった。「私たちはみんな、自分の人生を精一杯生きようとしているのです。いつでも、憎しみではなく思いやりを選べますように」。