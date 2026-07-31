木曜夜、インテル・トゥルク（フィンランド）との第2戦アウェーゲームで0-2の敗戦を喫した優勝候補のトルコ1部クラブは、カンファレンスリーグ予選2回戦で早くも敗退。これにより、来季は欧州の舞台に立てないことが決まった。

先週の第1戦はバシャクシェヒルにとって今季公式戦初戦だったが、シャヒン監督率いるチームはその時点ですでに期待を裏切り、ホームで1-1に終わっていた。フィンランドリーグ2位のトゥルクとの第2戦（フィンランドは暦年制）では、18分にセンターフォワードのヤッセ・トゥオミネンに決められてトルコ勢が先制を許す。さらに後半開始直後、ナイジェリア人のクリントン・ジェフタが47分にホームチームの2点目を奪い、その後バシャクシェヒルは試合に戻ることができなかった。

「真実は常にピッチの上で起こる。今日の我々は、この試合のどの時間帯を取っても次のラウンド進出に値しなかった」と、シャヒン監督は試合後に自チームのパフォーマンスを厳しく批判した。「この失望を今日しっかり感じるべきだ。これは我々全員にとって非常に痛みを伴う経験だった」と、ボルシア・ドルトムントの元選手で元監督は続けた。元ブンデスリーガFWダヴィー・ゼルケ（ブレーメン、ヘルタ、HSVなど）は先発で起用されたものの、精彩を欠く出来によりハーフタイムで交代となった。

ヌリ・シャヒンはバシャクシェヒルを5位に導いていた

現役時代にBVBで274試合に出場したシャヒンは、2024年夏にボルシアの監督に就任した。 だが、わずか半年あまりで退任を余儀なくされ、数カ月の休養を経て、2025年9月に最終的にバシャクシェヒルに就任した。





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イスタンブールのクラブは当時、シーズン序盤の不振を経験した直後だったが、シャヒンはチームを立て直し、最終的には5位でフィニッシュ。そこには欧州カップ戦出場への希望が懸かっていた。しかし、その望みは今回のカンファレンスリーグ予選2回戦敗退によって、一気に消え去ることになった。

バシャクシェヒルのスュペル・リグ開幕日程は厳しい

2028年まで契約を残すシャヒンにとって、今必要なのはこの失敗に終わった公式戦のスタートを一刻も早く頭から切り替えることだ。「トレーニングしてきたようなプレーができなかった。つまり、私の伝え方が十分ではなかったということだ。責任は私にある」と、敗戦の責任を自ら引き受けた。約2週間後には巻き返しが求められる。バシャクシェヒルは新シーズンのスュペル・リグ開幕戦で、ホームにコジャエリスポルを迎える。その後も、トラブゾンスポルとのアウェー戦（第2節）、そして王者ガラタサライとの早い段階での対戦（第4節）と、開幕日程はかなり厳しいものとなっている。

一方、バシャクシェヒル撃破というサプライズを演じたトゥルクは、カンファレンスリーグ予選をこの先も優位な立場で進むことになる。3回戦では、フィンランド勢はリヒテンシュタインのアンダードッグ、FCファドゥーツと対戦する。突破した場合でも、リーグフェーズ進出にはその後さらにプレーオフを勝ち抜かなければならない。