木曜夜に行われたアウェーでのインテル・トゥルク（フィンランド）との第2戦で0-2の敗戦を喫し、優勝候補とみられていたトルコ1部のクラブは、カンファレンスリーグ予選2回戦で早くも敗退となった。これにより、新シーズンは国際大会を戦わないことが決まった。

先週の第1戦はバシャクシェヒルにとって今季公式戦初戦だったが、シャヒン率いるチームはその時点ですでに期待外れの内容で、ホームで1-1に終わっていた。フィンランドリーグ2位の相手との第2戦（フィンランドは暦年制）では、18分にセンターフォワードのヤッセ・トゥオミネンにトゥルクの先制点を許した。さらに後半開始直後、ナイジェリア人のクリントン・ジェフタがホームチームに2点目をもたらした（47分）。その後、バシャクシェヒルは試合に戻ることができなかった。

「真実は常にピッチの上で起きる。今日の我々は、試合のどの時間帯を取っても次のラウンド進出に値しなかった」と、シャヒンは試合終了後に自チームのパフォーマンスを厳しく批判した。「今日のこの失望をしっかり感じるべきだ。これは私たち全員にとって非常に痛い経験だった」と、ボルシア・ドルトムントの元選手で元監督は続けた。シャヒンは元ブンデスリーガのストライカー、ダヴィー・ゼルケ（ブレーメン、ヘルタ、HSVなど）を先発起用していたが、期待外れの出来だったためハーフタイムで交代させた。

ヌリ・シャヒンはバシャクシェヒルを5位に導いていた

選手としてBVBで274試合に出場したシャヒンは、2024年夏にボルシアの監督職を引き継いでいた。しかし、わずか半年あまりでチームを去ることになり、数カ月の休養を経て、2025年9月に最終的にバシャクシェヒルに就任した。





Getty Images





イスタンブールのクラブは当時、シーズン序盤の不振を経験した直後だったが、シャヒンはチームを立て直し、最終的に5位で終えた。その結果、国際大会出場への希望が生まれていた。しかし、その希望は今回のカンファレンスリーグ予選2回戦敗退によって、あっけなく消え去った。

バシャクシェヒルのスュペル・リグ開幕日程は厳しい

2028年まで契約を残すシャヒンにとっては、この失敗した公式戦のスタートをできるだけ早く頭から切り替える必要がある。「私たちは練習してきたようなプレーができなかった。つまり、私が十分に伝えられていなかったということだ。責任は私にある」と、敗戦の責任を引き受けた。約2週間後には仕切り直しを図りたいところで、その時バシャクシェヒルは新たなスュペル・リグ開幕戦でホームにコジャエリスポルを迎える。その後も、アウェーでのトラブゾンスポル戦（第2節）、そして王者ガラタサライとの早い段階での対戦（第4節）と、開幕日程はかなり厳しい。

なお、バシャクシェヒル相手の番狂わせを成し遂げたトゥルクは、カンファレンスリーグ予選でもこの先は優勝候補として戦うことになる。3回戦では、フィンランド勢はリヒテンシュタインのアンダードッグ、FCファドゥーツと対戦する。勝ち上がった場合、リーグフェーズ進出のためにはその後さらにプレーオフも突破しなければならない。