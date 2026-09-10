それほど遠い昔のことではない。当時のFKボデ／グリムトは、昨季のチャンピオンズリーグで旋風を起こしたチームへの移籍を、ノルウェー南部の選手たちにすら納得してもらうのに苦労していた。

「選手たちは地図を見て、僕たちの本拠地が北極圏のさらに北にあると知る。ここは寒いし、風も強い。雨もよく降る。北側で最も近い大きな街までは車で10時間かかる。南側で最も近い大きな街までも同じだ」とフローデ・トーマセンは語る。冬には、この街では1か月もの間、太陽を見ることができない。

そして、もし彼が北極圏のノルウェー北部で生まれ育っていなかったとしたら、現在CEOを務め、現代サッカーでは本来あり得ないようなFKボデ／グリムトの躍進を象徴する存在のひとりとなっているトーマセン自身も、サッカー選手、スポーツ行政関係者、大学教授として何十年も比較的温暖な首都オスロで過ごしたのち、このクラブに加わっていたかどうかは分からない。

だが59歳のトーマセンは2003年に故郷の地域へ戻り、当時はエレベータークラブだったFKボデ／グリムトでユースコーチとして働き始めた。その後はアカデミー責任者となり、取締役会の一員にもなった。クラブが2010年に破産寸前に追い込まれた際には、街全体がクラブと連帯した。ファン、住民、企業家、地元の漁師たちが資金を出し、クラブは生き残った。その後の数年間は、ほぼ自前で育てた選手だけを起用するようになった。

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ボデ／グリムトはここ数年でいくつのタイトルを獲得したのか？

だが、本当のメルヘンが始まるのは2017年になってからだ。FKボデ／グリムトはまたも降格し、トーマセンがCEOに就任。そして、ノルウェーサッカー界でもそれほど知られていなかったシェティル・クヌートセンという男がアシスタントコーチになった。当時の年間総売上は420万ユーロで、ドイツ3部クラブの売上はその時点ですでにその倍はあった。

チームはすぐに昇格し、クヌートセンはトップに昇格した。そこから先は、まるでひとつの熱に浮かされた夢だ。2019年に準優勝、2020年に優勝。クラブ史上初の優勝だった。さらに2021年、2023年、2024年にも優勝。加えて、2021/2022シーズンはカンファレンスリーグで準々決勝敗退、2022/2023シーズンには初めてヨーロッパリーグへ進出、2024/2025シーズンはヨーロッパリーグで準決勝まで進出、昨季は初めてチャンピオンズリーグに出場し、第1戦で圧巻の戦いを見せた一方で第2戦で失速し、スポルティング・リスボンに敗れてラウンド16で姿を消した。それ以前にはマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリー、インテル・ミラノなども破っていた。

しかもそれを成し遂げたのは、プレッシングと運動量を武器にしたダイナミックで魅力的、そして決して無味乾燥ではない結果重視のサッカーを展開するチームであり、その顔ぶれはいまなおほぼノルウェー人のみ。ただし、出身地は次第に国内全土へ広がっている。欧州各国から戻ってきた選手たちもいる。昨季の最多得点者はイェンス・ペッテル・ハウゲ。ミランやフランクフルトでもプレーした。キャプテンはパトリック・ベルグ。ランスから復帰した選手で、その父オイャン・ベルグは1990年代に長年スイスでプレーし、1992年には半年間ミュンヘンでレーヴェンに在籍した。そして現在はFKボデ／グリムトのスポーツディレクターを務めている。

トーマセンの考えでは、近いうちに外国人選手の割合も増えていくかもしれない。「もちろん、この立地は今でも僕たちにある程度の制約を与えている。でも、僕たちは成長してきたし、今も成長を続けている。今では良い行き先になっていると思うし、スカンディナビア全域の選手たちにとって魅力的な存在になり得ると思う」。北極圏であろうと、冬に太陽が出なかろうと、だ。

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FKボデ／グリムト成功の秘訣は何か？

この物語はどこまで続くのだろうか。「今、僕たちはインスタグラムで75万人のフォロワーがいる。スカンディナビアのどのチームよりも多い。みんなにとって“2番目に好きなクラブ”になれる可能性があると思っている」

なぜそれが無理だというのか。FKボデ／グリムトは、成長著しい欧州リーグ、そして成長著しいサッカー国家から現れた、好感の持てる上昇気流のチームだ。今年はボデとバイキング・スタヴァンゲルの2クラブが、ノルウェークラブとして初めてそろって最高峰の舞台に立っている。

このストーリーがもっと悪いものだった可能性もある。ただ、絶対的なカルトクラブのひとつになるための条件は、競技面での成功とは別にすでに整っている。

フローデ・トーマセンが、自分たちは「文化と価値観」が重要なクラブだと語るとき、それは現代サッカーでよくあるマーケティング用の響きには聞こえない。「僕たちには投資家がいないし、個人オーナーもいない。これほど商業化されたサッカーの中で、それは興味深いストーリーだと思う」

トーマセンが「本来あり得ない」とではなく、「興味深い」と語るのは、FKボデ／グリムトの責任者たちが自分たちの戦略にかなり自信を持っているからでもある。「僕たちはここで、勝ちたいという話はしていないし、目標も設定していない。話しているのはパフォーマンスのことだ。いいパフォーマンスができれば、結果はついてくる」と彼は言い、こう説明する。「このクラブが体現すべき4つの基本的価値がある。パフォーマンス、成長、忠誠、そして一体感だ。僕たちはそれに基づいてやっている」

ボデ／グリムトとバイエルン・ミュンヘンの共通点は何か？

これがどれだけ理にかなっていて、よく考え抜かれているように聞こえようとも、とりわけサッカーの世界では、大きな成功と資金の匂いを嗅ぎつけた途端に、自分たちの価値観を投げ捨てる例はこれが初めてではない。前会計年度のボデ／グリムトの売上は、主に欧州大会での成功を追い風に約7500万ユーロに達した。2017年とはすでにまったく別次元の数字だ。

それでもトーマセンは動じない。だが彼は、北極圏のさらに北にいる自分たちは成功によって腐敗させられることはないと確信している。「ここでは10年間、同じグループの人たちが働いている。僕たちはここが好きだし、この道を一歩ずつ一緒に歩んできた。最近はリスクも取ってきたが、そこでも常に小さな一歩ずつだった。僕たちは成功を楽しんでいるし、改善に集中している。でも、自分たちに対して何の期待も感じてはいない」

移籍市場で突飛なことをする代わりに、新スタジアムを建設している。来年にはアークティック・アリーナが完成する予定だ。さらに、サッカークラブやチームとして集めるあらゆる情報を適切に集約し、その後で意味のあること、ひょっとすると収益につながることまでできるようにするため、AIやデータ系スタートアップにも投資している。つまり、計画があり、無謀な夢を追いかけていないクラブがやるようなことをやっているわけだ。

そして今、その北極圏の理性的な山頂アタッカーたちは、木曜日に行われる新たなチャンピオンズリーグ・シーズン第1節でバイエルン・ミュンヘンと対戦する（21時、DAZNでライブ配信）。そしてある意味では、ノルウェー勢はドイツ記録王者を対等な目線で見ている部分すらある。というのも、両チームは今まさにバロンドールで年間最優秀チーム賞の候補に挙がっているからだ。もっとも、共通点はそこで終わるのだが。「バイエルン・ミュンヘン戦は僕たちにとって特別な試合になる」とトーマセンは言う。「僕たちにとって良いテストだ」。互角に渡り合えるだけの力があることを願っている。もしそうでなかったら？ 「そこから何かを学ぶことになるだろう」