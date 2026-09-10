それほど昔のことではない。FKボデ／グリムトでは、昨季のチャンピオンズリーグでサプライズを起こしたチームへの移籍に、ノルウェー南部の選手ですら納得させるのに苦労していた。

「選手たちは地図を見て、僕たちの本拠地が北極圏の北にあると知るんです。ここは寒いし、風も強い。雨もよく降る。北側で最も近い大きな街までは車で10時間。南側で最も近い大きな街までも同じです」とフローデ・トマセンは語る。冬には、この街では1カ月間太陽を見ることができない。

そして、もし彼が北極圏のノルウェー北部で生まれ育っていなかったなら、現在の会長であり、現代サッカーでは本来あり得ないFKボデ／グリムトの躍進を象徴する人物の一人であるトマセン自身も、かつては比較的温暖な首都オスロでサッカー選手、スポーツ行政の関係者、大学教授として何十年も過ごした末に、このクラブへ加わっていたかどうかは分からない。

だが59歳のトマセンは2003年に故郷の地域へ戻り、当時エレベータークラブだったFKボデ／グリムトでユース監督として仕事を始めた。その後はアカデミー責任者となり、取締役会の一員にもなった。クラブが2010年に破産寸前まで追い込まれた際には、街全体がクラブと連帯した。ファン、住民、企業家、地元の漁師たちが資金を出し、クラブは生き残った。その後の数年間は、ほとんど自前で育成した選手だけを起用するようになった。

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ボデ／グリムトはここ数年でいくつのタイトルを獲得したのか？

だが、本当のメルヘンが始まるのは2017年になってからだ。FKボデ／グリムトはまたしても降格し、トマセンがCEOに就任。さらに、ノルウェーサッカー界でもどちらかといえば無名だったシェティル・クヌートセンという男がコーチに就いた。当時の年間売上高は合計420万ユーロで、ドイツ3部クラブの売上は当時すでにその2倍はあった。

クラブはすぐに再昇格を果たし、クヌートセンはトップに昇格する。あとはまさに熱病の夢のような展開だ。2019年にリーグ2位、2020年に初優勝、そして2021年、2023年、2024年にも再び優勝。加えて、2021-22シーズンはカンファレンスリーグで準々決勝敗退、2022-23シーズンには初めてヨーロッパリーグへ進出し、2024-25シーズンにはヨーロッパリーグで準決勝まで進出、昨季は初めてチャンピオンズリーグに出場し、第1戦での圧巻の内容と第2戦での失速の末、スポルティング・リスボンにラウンド16で敗れた。その前にはマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリー、インテルなども破っていた。

しかもそれを成し遂げているのは、プレッシングと運動量を前面に出したダイナミックで魅力的、そして決して結果一辺倒ではないサッカーを展開するチームだ。今なお陣容のほぼすべてをノルウェー人が占めているが、その出身は次第に全国へ広がっている。欧州各国から戻ってきた選手たちもいる。昨季の最多得点者はイェンス・ペッテル・ハウゲ。彼はすでにミランとアイントラハト・フランクフルトでもプレーしている。主将はパトリック・ベア。ランスから復帰した彼の父オルヤン・ベアは、1990年代に何年にもわたってスイスでプレーし、1992年には半年間ミュンヘンでレーヴェンにも所属した。そして現在はFKボデ／グリムトのスポーツディレクターを務めている。

トマセンの考えでは、今後は外国人選手の割合も上がっていくかもしれない。「もちろん、この立地はいまでも僕たちに多少の制約を与えています。でも、僕たちは成長してきましたし、いまも成長を続けています。いまでは僕たちは良い行き先になっていて、スカンディナビア全域の選手にとって魅力的な存在になり得ると思っています」。北極圏であろうと、冬に太陽が出なかろうと、だ。

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FKボデ／グリムト成功の秘密とは？

このすべてはどこへ向かうのか。「いま僕たちはインスタグラムで75万人のフォロワーがいます。スカンディナビアのどのチームよりも多い。僕は、僕たちには誰にとっても“2番目に好きなクラブ”になれる可能性があると思っています」

なぜそうなってはいけないのか。FKボデ／グリムトは、成長中の欧州リーグ、そして成長中のサッカー国家から現れた、好感の持てる上昇気流のチームだ。今年はボデとバイキング・スタヴァンゲルの2つのノルウェークラブが初めて最高峰の舞台に立っている。

この物語は、もっと悪いものにもなり得た。絶対的なカルトクラブの一つになるための条件は、スポーツ面の成功とは無関係にも備わっている。

フローデ・トマセンが、このクラブは「文化と価値観」が重要なクラブだと言うとき、それは現代サッカーでよくあるマーケティング用の決まり文句には聞こえない。「僕たちには投資家がいませんし、個人オーナーもいません。これほど商業化されたサッカー界において、これは興味深い物語だと思います」

トマセンが「本来あり得ない」ではなく「興味深い」と言うのは、FKボデ／グリムトの責任者たちが自分たちの戦略にかなりの確信を持っているからでもある。「僕たちは、勝ちたいという話はしませんし、目標設定もしません。僕たちが話すのはパフォーマンスについてです。しっかり遂行できれば、結果はついてきます」と彼は言い、こう説明する。「クラブが体現すべき4つの基本価値があります。パフォーマンス、成長、忠誠、そして結束です。僕たちはそれに基づいて取り組んでいます」

ボデ／グリムトとバイエルン・ミュンヘンの共通点は？

これらすべてがどれだけ理にかなっていて、よく考えられているように聞こえても、特にサッカー界では、大きな成功と資金の匂いをいったん嗅ぎつければ、組織が自らの価値観を投げ捨てるのは初めてのことではない。前会計年度、ボデ／グリムトの売上は主に欧州大会での成功したシーズンのおかげで約7500万ユーロに達した。2017年とはまったく別次元の数字だ。

それでもトマセンは動じない。だが彼は、北極圏の北にいる自分たちは成功によって堕落させられることはないと確信している。「ここでは10年間ずっと同じグループの人たちが働いています。僕たちはここにいるのが好きで、この道を一歩ずつ一緒に歩んできました。最近はリスクも取りましたが、それでも常に小さなステップでやってきました。僕たちは成功を楽しんでいますし、改善に集中していますが、自分たちに対する期待はまったく感じていません」

移籍市場で突飛なことをする代わりに、新スタジアムを建設している。来年にはアークティック・アレーナが完成する予定だ。さらに、サッカークラブやチームとして集めるあらゆる情報を適切に集約し、その後で意味のあること、場合によっては収益性のあることまで行えるようにするため、AIやデータ系スタートアップにも投資している。明確なプランがあり、無謀な夢を追いかけていないときには、こういうことをするものだ。

そして北極圏から来たこの理性的な山頂アタッカーたちは、木曜日、新たなチャンピオンズリーグシーズンの第1節でバイエルン・ミュンヘンのもとへ向かう（21時キックオフ、DAZNでライブ配信）。そしてある意味では、ノルウェー勢はドイツのレコードマイスターを対等な目線で見ている。というのも、両チームはいまバロンドールの年間最優秀チーム賞にノミネートされているからだ。もちろん、共通点はそこで終わる。「バイエルン・ミュンヘンは僕たちにとって本当に特別な試合になります」とトマセンは言う。「僕たちにとって良いテストです」。競り合えるだけの力があることを願っている。もしそうでなければ？「そこから何かを学ぶことになるでしょう」