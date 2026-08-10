「給水休憩や、その周辺のあれこれの大げさなショーは必要ないと思うし、一つ言えるのは、サッカーに関してそれがアイントラハト・フランクフルトの進む道になることは絶対にないということだ」と、ヘルマンは日曜、フランクフルトのスタジアムで1万7000人のファンを前に行われたアイントラハトのファミリーデーで語った。

ヘルマンは具体的に3つの出来事を理由に激しく批判した。「前半と後半の間の休憩という神聖なものを、ただ引き延ばすなんて正直信じられなかった。何が起きてもおかしくないとは思っていたが、ハーフタイムを35分、あるいは最終的にどれくらいだったにせよ、そこまで延ばすこと、政治家が求めたからという理由でイエローカードを取り消すこと、そしてワールドカップを売ろうとしていること――正直、私はいつもつねってしまう。それは私たちが耐えられるもののすべてを超えている」

スペインとアルゼンチンの間で行われたワールドカップ決勝では、複数の音楽パフォーマンスの時間を確保するため、ハーフタイムが延長された。最終的には、ヘルマンが主張した35分ではなく、27分だった。ヘルマンが2つ目に言及した件は、ドナルド・トランプ米大統領の介入を受け、開催国アメリカのFWフォラリン・バログンに科されていた出場停止が取り消された件を指している。 ワールドカップを売るという発言で彼が意味しているのは、大きな議論を呼んだものの、現在は撤回されているFIFA会長ジャンニ・インファンティーノの投資家計画のことだ。

アクセル・ヘルマンはスタジアムでワールドカップ7試合を観戦

ヘルマン自身もワールドカップ期間中はアメリカに滞在し、自身の説明によれば7試合をスタジアムで生観戦したという。そして、その雰囲気を高く評価した。「雰囲気という点では、本当に素晴らかったとしか言えない。多くの小さな国々を見られたし、世界のまったく異なる地域から来た多くのファンもいて、その熱狂はものすごかった」

ヘルマンのアイントラハトは現在、新しくもあり、古くもある指揮官アディ・ヒュッターの下で新シーズンに向けた準備を進めている。8月21日にはDFBポカール1回戦でDJKトイトニア・ザンクト・テニスとアウェーで対戦する。ブンデスリーガ開幕戦は8月29日、ウニオン・ベルリンの本拠地で行われる。