国際サッカー連盟（FIFA）会長ジャンニ・インファンティーノへの圧力が高まっている。ニューヨーク市のタイムズスクエアに巨大な広告看板が出現し、彼の辞任を求めるとともに、「FIFAにふさわしいのは指導者だ、麻薬の売人ではない」という衝撃的なスローガンを掲げた。これは国際サッカー連盟会長に対する最新の公然たる攻撃となった。

この有名な広場の巨大スクリーンには、インファンティーノの辞任を求めるメッセージが映し出され、彼がサッカーを商業的な論理で扱っていると非難する内容とともに、「インファンティーノ退陣」のハッシュタグが表示された。これはFIFA会長に対して行動を起こすようサッカー連盟を結集させることを狙ったキャンペーンだった。

このキャンペーンは、FIFAに加盟する全連盟が参加するU-15ワールドカップを開催するというインファンティーノの物議を醸すプロジェクトが引き起こした怒りと時を同じくして展開された。この構想は複数の大陸連盟から留保や反対の声を突きつけられている。

欧州サッカー連盟（UEFA）はこのプロジェクトに反対する筆頭に立っており、アレクサンダー・チェフェリン会長はこの取り組みを強く批判し、提案された計画を背景にFIFAとインファンティーノに対して法的措置を取ることを検討する動きが進んでいる。

反対の輪は他の連盟にも広がり、北中米カリブ海サッカー連盟とアジアサッカー連盟がこのプロジェクトへの反対の立場に加わった。一方で、インファンティーノは依然として南米サッカー連盟とアフリカサッカー連盟の支持を得ている。

この分裂は、2027年3月に予定されているFIFA会長選挙を前にインファンティーノを待ち受ける闘いの大きさを浮き彫りにしている。スイス人会長は最後の任期を得ようとしているが、世界サッカーの体制内では彼の政策やプロジェクトに反対する声が高まりつつある。