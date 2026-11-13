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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズ氏は、クラブの次期監督にマウリシオ・ポチェッティーノ氏を推す考えを示した。ただ、アルゼンチン人指揮官の全盛期に迎える機会を逃してしまったのではないかという懸念も認めている。国内でのシーズン序盤の成績が過去40年で最悪となったチームを率いたマイケル・キャリック氏の解任を受け、オールド・トラッフォードでは新たな指揮官探しが本格化している。

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低調なスタートを受け、キャリック監督を解任

マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッド監督としての任期は木曜日に突然終わりを迎えた。先週日曜日のアストン・ヴィラ戦で混乱の末に4-4で引き分けた後も、火曜日と水曜日の練習を指揮していたが、クラブは最終的に元所属MFとの別れを選んだ。

キャリックの今季の成績は15試合でわずか3勝。ユナイテッドにとって、国内大会でのシーズン序盤としては1986年以来最悪のスタートとなった。

オールド・トラッフォードの首脳陣は現在、米国男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督に目を向けていると報じられている。アルゼンチン人指揮官は、トッテナムを2019年のチャンピオンズリーグ決勝に導き、その後パリ・サンジェルマンで国内タイトルを獲得するなど、輝かしい経歴を持つ。

スコールズ、ポチェッティーノの全盛期は過ぎた可能性を懸念

ポッドキャスト番組『The Good, The Bad, and The Football』に出演したポール・スコールズは、就任のタイミングに懸念を抱きながらも、元チェルシー監督のポチェッティーノならマンチェスターで成功できるとの見方を示した。

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「彼にはマンチェスター・ユナイテッドのようなビッグクラブを率いるだけの存在感があると思う」とスコールズは語った。「少しだけ気になるのは、彼を迎えるには少し遅すぎたのではないかということだ」

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元イングランド代表のスコールズは、ポチェッティーノのこれまでの実績について感じている懸念を詳しく語った。

「マウリシオ・ポチェッティーノは素晴らしい監督だ。ただ、彼の最も良い時期に迎えられるわけではないのでは、という懸念が少しある」と続けた。「あと一歩で主役になれず、獲得したタイトルもそれほど多くないという評判がある。それが以前、マンチェスター・ユナイテッドを少し躊躇させたのかもしれない。だが、今のクラブの状況は当時とはまったく違う」

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キャリックに突きつけられた厳しい現実

キャリックは、1月にルベン・アモリムが退任した際に指揮を引き継ぎ、昨季ユナイテッドを3位に導いたことで、当初は2年契約を手にした。しかしスコールズは、かつてのチームメートはオールド・トラッフォードで長期的に指揮を執るのに適任ではなかったとの考えを示した。

「マイケルのことを思うとつらい。マイケルは愚かではない。リーグ戦の最初の10試合で1勝では到底通用しないと分かっている」とスコールズは指摘した。「暫定監督という立場は彼に合っているように見えた。マイケルには、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブを率いるだけの監督としての実績が、まだ十分になかった」

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アンフィールドで待ち受ける厳しい一戦

ポチェッティーノは、代表ウィーク明けに行われるユナイテッドの初戦から指揮を執る可能性がある。その試合では来週日曜日、宿敵リヴァプールと敵地で対戦する。

54歳のポチェッティーノが指揮を執ることになれば、元MFのニッキー・バットは、冬の移籍市場で大幅なスカッドの刷新が必要になると警告している。

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「信頼できる選手とできない選手を早急に見極め、後者を1月に放出しなければならない。来季までこのチームのままでいるわけにはいかない」とバットは語った。「マンチェスター・ユナイテッドはそこまで低迷している。現時点では何かを勝ち取ることなど考える必要すらない」