「私がおかしいとでも？！」クロップ監督、オランダ戦を前に守備陣の選手層を擁護

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、選手を入れ替える方針を擁護し、守備陣の卓越した選手層を称賛した。オランダ代表との重要なUEFAネーションズリーグの一戦を前に、選手起用の戦術的な判断について語った。

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オランダ戦を前に選手の負荷を管理するクロップ監督

ドイツ代表は、UEFAネーションズリーグのグループA2最終戦でオランダ代表と対戦する。ベルリンで勝てば準々決勝進出が決まる一戦だ。ユルゲン・クロップ監督には、選手起用を巡る質問が相次いだ。特に、セルビア代表戦で相手のロングボール戦術に対応するため、ニコ・シュロッターベックをベンチに置き、マリック・チャウを起用した判断が注目されている。

オランダ代表は技術とボール保持を重視した戦い方をすると見込まれており、さらなる戦術的な調整が予想される。

クロップ監督は、戦略的に選手を入れ替えることで、96分間を通じて高い運動強度を維持する方針を堅持している。

先発するかより、試合全体での貢献を重視

選手起用や、目覚ましい活躍を見せた選手が次の試合で必ず先発するのかについて記者団に問われ、クロップ監督は選手の管理と意識に対する総合的な考えを説明した。

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「決断は下したが、皆さんには言わない。原則として、誰かが非常に良いプレーをすれば、再びプレーする可能性は確かに高まる。ただ、数日後に必ず先発させなければならないわけではない。すべてを慎重に見極める必要がある」とクロップ監督は述べた。

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「私にとって最も重要なのは、チームが95分から96分にわたって高い運動強度を維持できることだ。先発する選手は重要だが、試合終了時にピッチに立っている選手よりはるかに重要というわけではない」

守備陣に固定的な序列は不要

クロップ監督はドイツ代表のセンターバックの選択肢を力強く擁護し、守備の中央には並外れた選手層の厚さと柔軟性があると強調した。

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「私がこの状況をいつも前向きに捉えているので、皆さんは私がおかしいと思うかもしれない。だが、ここ数カ月、私はDFたちの映像を見ることに多くの時間を費やしてきた。獲得するつもりがなくても、だ。センターバックは、私たちのチームが非常に、非常に、非常に安心できると感じているポジションだ」とクロップ監督は強調した。

「ここにいる選手たちはトップレベルだ。ヴァルデマール・アントンは負傷して自宅にいるが、彼もトップレベルの選手だ。その下にはU-21世代も控えている。今、固定的な序列を設ける必要があるとは思わない」

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技術力の高い相手に応じた戦術的柔軟性

クロップ監督は、最終ラインの構成を固定せず、対戦相手それぞれの身体的、戦術的な特徴に合わせて柔軟に変えていくと説明した。

技術力の高いDFを再び起用するか、特定のタイプのストライカーに対応できる選手を配置するか。クロップ監督の試合計画は固まっている。

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ドイツ代表はクロップ監督の構想を実行し、ベルリンで力を示す勝利を挙げる準備を整えている。