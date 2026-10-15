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マルコ・シモーネは以前から大胆な意見を口にすることをためらわない。ACミランのレジェンドは今回、古巣とイタリアサッカー全体の現状について、歯に衣着せぬ評価を下した。1990年代に覇権を握ったミランで重要な役割を担った元ストライカーは、サッカーの本質が自身には受け入れがたい形で変わりつつあると考えている。

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サン・シーロの黄金時代の記憶

シモーネは在籍当時を振り返り、自身がプレーしたミランはサッカー界の頂点に立っていたという確信を今も揺るがせていない。あの時代の成功は、世界屈指の海外出身選手と、揺るぎないイタリア人選手の中核が融合したことで築かれたと考えている。

ルート・フリットやマルセル・デサイーリといったスターが華やかさと力強さをもたらした一方、シモーネはクラブの真の強みはイタリア人選手たちの土台にあったと強調する。マウロ・タソッティ、パオロ・マルディーニ、デメトリオ・アルベルティーニ、アレッサンドロ・コスタクルタ、セバスティアーノ・ロッシらを、チームの心臓部として挙げた。

現代のサッカーでプレーしたらどうなるかと問われたシモーネは、今のストライカーには、90年代の厳しい守備との攻防に比べて大きな利点があるとの見方を示した。判定基準の変化や警告に関する規則の厳格化によって、かつての名選手を取り巻く状況も変わっていただろうという。

「サッカーは変わった。前線でプレーする選手にとって、その利点は明らかだ。新しいルールがあり、カードもより頻繁に出る今なら、マラドーナと対峙した相手のうち何人が退場になっていただろうね」と思いを巡らせた。

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シモーネはまた、リーグが独自性を失ったことを理由に、現在のイタリアのトップリーグとは少し距離を感じているとも語った。「少し熱が冷めている。覚えるのが難しい『変わった』名前が多すぎる。以前は外国人選手がもっと少なく、ピッチ上ではイタリア人選手がより中心的な役割を担っていた」と、『ガゼッタ』に語った。

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ルベン・アモリムの下での移行期

現在のミランは、マッシミリアーノ・アッレグリからルベン・アモリムへの交代を経て、戦術面で大きな転換期を迎えている。

アモリムの下で移行期ならではの問題を抱えているものの、シモーネはクラブが掲げる目標は最高水準でなければならないと断言する。ズヴォニミル・ボバンが最近示した見解にも同調し、ミランほどのクラブが、単に上位4位以内を確保するだけで満足してはならないと訴えた。

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「ボバンの言葉を聞いたし、彼に賛成だ。このクラブはチャンピオンズリーグ出場権を得るために、4位以内に入ることだけを目標にはできない。ミランがスクデット獲得を目指さないなら、ファンとして心配だ」と述べた。

注目を集める選手の一人が、大きな話題となった移籍以来、本来の調子を発揮できずにいるゴンサロ・ラモスだ。フランスのサッカーを詳しく追っているシモーネは、問題はこのポルトガル人ストライカーの能力ではなく、異なる戦術システムへの適応にあると考えている。

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ミランのプレーはパリ・サンジェルマンとは大きく異なると指摘。チームの攻撃力が高まり、より多くのチャンスをつくれるようになれば、ラモスはいずれ真価を発揮するとの見方を示した。

欧州での野望とスクデット争い

国内タイトル争いについては、選手層の厚さで上回るインテルを優勝候補に挙げ、ミランには厳しい戦いになるとみている。一方、欧州でのミランの可能性については楽観的だ。現在の調子にかかわらず、ミランが真に本領を発揮できるのは欧州の舞台だと考えている。

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「欧州のカップ戦、とりわけチャンピオンズリーグはミランのDNAに刻まれている。ミランのユニフォームを着て欧州でプレーしたときは、ホームにいるように感じた。勝者のメンタリティがあり、プレッシャーは少なく、誰にでも勝てるという自覚があった」とシモーネは説明した。

セリエA全体に目を向けると、シモーネはミランを、ユヴェントス、ナポリ、ローマ、ラツィオとともに追う立場にあるとみている。なかでもラツィオでのジェンナーロ・ガットゥーゾの仕事を高く評価し、かつてのチームメイトが選手たちの力を最大限に引き出している点を強調した。

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シモーネはルカ・モドリッチも絶賛。経験豊富なクロアチア人選手を「万能の選手」と評し、かつての伝説的なミランのチームにも間違いなく入れただろうとの見方を示した。

シモーネの言葉からは、クラブのかつての英雄たちが打ち立てた高い基準がうかがえる。時代は変わり、シルヴィオ・ベルルスコーニやアドリアーノ・ガッリアーニのような人物が影響力を持った時代は過ぎたと認めながらも、クラブカラーへの愛着は変わらない。

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シモーネはベルルスコーニを並外れた会長だったと振り返る。世間での評判とは異なり、アリゴ・サッキやファビオ・カペッロといった監督の選手起用に口を出すことはなかったという。シモーネにとって、今の世代が目指すべきは、かつてACミランを世界のサッカー界で最も恐れられる存在にした、あの無敵の風格を取り戻すことだ。