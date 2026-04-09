禁止令を無視？FCトゥエンテの選手がサッカー番組に出演

レネ・ワゲラー氏は、FCトゥエンテの選手が当面『VoetbalTijd』に出演する機会は少ないと見る。それでも番組は、レンタル移籍中のユネス・タハ（FCフローニンゲン）を招いた。

ワゲラーは元選手エージェントで、率直な分析が定評だ。毎週トゥエンテの状況を独自の視点で解説している。

火曜日の番組ではタハが注目ゲストだった。司会のステファン・レウシンクは「トゥエンテの契約選手が来るのは当たり前ではない」と語る。

これに対しワゲラーは「ユネスはフローニンゲンへレンタル移籍しているためケースが異なるが、クラブと話し合った結果、選手たちはもう出演したくないとの結論になった」と説明した。

「FCトゥエンテは私の発言が批判的すぎると見ており、広報責任者のリチャード・ピーターズも昨年、ダーン・ロッツやミシェル・ヴラップへの私の評価が否定的すぎると電話で指摘した」

ワゲラーは「良い選手は良いと言い、悪いときは悪いと言うだけだ」と反論した。

ワゲラーはトゥバンティア紙記者レオン・テン・フォールデを痛烈に批判した。「彼は日焼けした腕を誇示するだけのファンだ。俺は同調しない。トゥエンテを批判できないなら番組を辞める。彼らが来たいなら歓迎する。来たくないなら来ないでほしい。」

「FCトゥエンテは私にとってオランダで3番目のクラブだ。トゥエンテに恨みはない。ただ、蚊のような気骨しか持たない人間が何人かいる。だから彼らと話し合うのは難しい」と述べ、特定の選手への個人的な恨みはないと強調した。

なお、タハ本人はコメントを控えた。彼は今シーズン終了後、2027年半ばまで契約が残るトゥエンテに復帰する予定だ。