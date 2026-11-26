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バルセロナの左サイドバック、アレハンドロ・バルデが、自身のインスタグラムに投稿した謎めいたメッセージで注目を集めている。チャンピオンズリーグのサバフ（アゼルバイジャン）戦で見事なパフォーマンスを披露した直後のことだ。この夜、バルデは今シーズン初めて先発メンバーに復帰したが、右足首の負傷で途中交代を余儀なくされ、その喜びに水を差される形となった。

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23歳のスペイン人DFは、720万人以上のフォロワーを抱える自身のアカウントで「神が私と共にあるなら、誰が私に敵対できようか？」と綴った。

バルデのこのメッセージは、彼がかつての輝きを一部取り戻した試合の後に投稿された。昨日水曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節で、バルセロナはサバフに4-1で勝利しており、バルデは先発出場していた。

この試合は、スペイン人サイドバックにとって、ドイツ人指揮官ハンジ・フリック監督の構想に再び食い込めることを証明する重要な機会だった。とりわけ最近は彼の去就をめぐる報道が相次ぎ、カタルーニャのクラブを退団する可能性も取り沙汰されていた。

初のチャンスを生かしたバルデ

過密日程に加えてメンバーの入れ替えが必要とされるなか、フリック監督が十分な出場時間を得ていない選手たちを起用したことで、バルデは今シーズン初の先発出場の機会を手にした。

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スペイン人サイドバックはこのチャンスを見事に生かし、開幕以来でも屈指のパフォーマンスを披露した。チームメイトのアンソニー・ゴードンと連係して左サイドに活発な攻撃ラインを形成し、自慢のスピードと相手守備陣の背後のスペースへ飛び出す能力を存分に発揮した。

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最大の見せ場は、バルデがサバフの守備陣の背後のスペースへ抜け出し、正確なグラウンダーのクロスをカリム・アデイェミに送った場面だ。アデイェミはこれを受けてネットを揺らし、バルセロナにこの試合3点目をもたらした。

バルデの貢献は攻撃面だけにとどまらなかった。守備でも規律あるプレーを見せ、ポジションを保ちながら相手の攻撃に対応した。自身のパフォーマンスや、フリック監督の陣容の中で地位を取り戻せるのかという疑問に対し、プレーで答えを示した形だ。

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突然の負傷が夜を台無しに

しかし、バルデの見事なパフォーマンスは最後まで続かなかった。シュートを試みた際に右足首を痛め、64分にピッチを後にすることを余儀なくされたのだ。

この負傷はバルセロナ内部に不安を広げた。バルデは今シーズン最高の出来を見せていたうえ、自らを証明する機会を強く必要としていた時期に、ようやく自信を取り戻し始めていたからだ。

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フリック監督は試合後、教え子の状態について次のように語った。「バルデは足首を強くひねったが、何が起きたのかはまだわからない。彼はとても良いプレーをしたし、素晴らしい仕事をしてくれた」

スペイン紙『アス』によると、負傷はボールを処理しようとした際に右足の踏み込みが不自然になったことで足首をひねったもので、次戦以降の欠場を強いられる負傷ではないかとの懸念が当初から出ているという。

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同紙は、最終的な診断はバルセロナの遠征メンバー帰還後にバルデが受ける精密検査の結果次第になると指摘している。検査にはMRIも含まれる見込みで、負傷の性質と程度を特定したうえで、離脱期間の見通しが明らかになるという。

1月の退団の可能性に影響は？

バルデの負傷の影響は、戦力面だけにとどまらない。『アス』紙は今回の事態を、彼のバルセロナでの将来や、来たる冬の移籍市場での退団の可能性と結びつけて論じている。

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スペイン人サイドバックには、フリック監督のもとで定位置を確保できていないことから、ここ最近は退団の噂がつきまとっていた。だからこそ、サバフ戦は改めて自身をアピールし、ポジション争いに加わる資格があることを証明する重要な機会だった。

同紙は、長期離脱が必要となった場合、今回の負傷が1月の退団に向けた計算を複雑にする可能性があるとみている。その例として挙げているのが、昨年8月に右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、バルセロナ退団の可能性に影響が出たスウェーデン人選手ルーニー・バルジのケースだ。

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ただし、この比較はバルデの負傷が同程度に深刻であることを意味するものではない。初期の見立てでは足首の捻挫の可能性が指摘されており、損傷の程度を見極めたり、移籍市場での去就と結びつけたりする前に、精密検査の結果を待つ必要がある。