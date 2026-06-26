祝賀会の前の涙…イランガはスウェーデンのベスト32進出を知らなかった

48カ国が出場する新フォーマットのワールドカップでは、3位チームの予選通過基準が複雑で、選手たちさえ混乱している。

スウェーデン代表FWでニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・イランガは、日本戦で1－1の同点弾をマークし自国にグループ6の3位とベスト32進出をもたらしたが、 しかし、そのゴールが持つ意味を理解しておらず、試合終了のホイッスルが鳴ると膝をついて落胆。自国のW杯が終わったと思い込み、信じられない様子で首を振った。

試合後、イランガはスウェーデンメディアにこう語った。「1ポイントで突破できるとは知らなかった。もっと頑張ろうと叫んでいただけだ」とESPNは伝えている。

スウェーデンのスターは笑いながらこう説明した。「最終的に勝ち抜けたのは本当に嬉しいが、試合終了のホイッスルが鳴った時点では知らなかった。コーチングスタッフ、特にセバスチャン・ラーソンアシスタントコーチが結果を知らせるために叫んでいたんだと思う」。

このゴールでイランガの大会通算得点は2に。スウェーデンはオランダ7点、日本5点に次ぐ4点で3位通過となった。会見で選手たちの反応を問われたポッター監督は、こう語った。 「彼にとってこれ以上明確な状況はあり得なかったはずだから、明らかに彼は全く別のことを考えていたに違いない！ 彼には神の祝福がある。こういう時、私は彼が大好きだが、なんてこった、一体彼の頭の中では何が起きていたんだ？」

この滑稽な場面は、予選突破を喜んでいたチームメイトにも見逃されなかった。FWアレクサンダー・イサクは2人のやり取りをこう明かした。 「彼に本当に計算が分かっていなかったのかと尋ねたら、残念ながら事実だった。そこでその場で叱り、少し説教した。彼は最後にとてもがっかりしていたが、今になってその理由が分かった」

一方、主将ヴィクトル・リンデロフは「ミーティングで寝ちゃうこと、あるよね。イランガも起きてなかったんじゃないかな」とからかった。