明日日曜の夕方、ニュージャージー・スタジアムで行われるワールドカップ決勝でアルゼンチンとスペインが激突するまであと数時間。アルゼンチンのレオニエル・スカローニ監督は、2度目の優勝の喜びを家族の頭痛の種に変えてしまうかもしれない、厄介な家庭事情に直面している。

試合前、スカローニ監督は「スペイン人の妻エリサ・モンテロとマヨルカ島生まれの子供たちは、ルーツに関係なく私を応援してくれる」と語った。ただし、妻の家族は複雑な思いでいるという。

スカラーニは「妻と子供たちは私たちと一緒にいる。妻はスペイン人だが、私が何を経験し、何に苦しんでいるかを理解しているし、子供たちはそれをさらに深く理解している」と語り、家族からの支援に言及した。

スカローニは2008年にマヨルカ島で妻と知り合い、2012年と2016年に同島で生まれた息子イアンとノアはスペイン国籍を持つ。

国籍は異なるが、2022年のカタールW杯や2024年米コパ・アメリカでは、2人がアルゼンチンの青白ユニフォームを着て優勝選手と記念撮影する姿が目撃され、父への敬意を示した。

スカローニ監督は「マヨルカの家族は困惑しているだろう。彼らにとって難しい状況なのは理解している。それでも喜んでくれるはずだ」と語り、母国の2度目の優勝を願う妻の親族に言及した。

スカローニはアルゼンチン初となる2大会連続優勝を狙う。W杯で連覇を達成したのはごくわずかなチームだけだが、その栄光はマヨルカの妻の実家での安らぎを少し犠牲にして手に入れることになるかもしれない。