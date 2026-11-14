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断片的な動画が飛び交う時代において、ソーシャルメディアを通じた評価は瞬時かつ迅速なものとなる。数日前、ラフィーニャがバルセロナの公式チャンネルで行ったインタビューの一部が拡散した。その中で彼は、選手の疲労を避けるために、カルロ・アンチェロッティへ向けてブラジル代表における「出場時間の緻密な管理」を採用するよう求めていたが、後に別の方向で解釈されることとなった。

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これは、ブラジルのグローボに所属する記者ドウグラス・セコネッロの記事で述べられたもので、同記者はこうしたファンの見方に従えば、バルセロナのFWは「祖国への裏切り者」との評を受けることになったと強調した。彼の言葉が、ブラジル代表のユニフォームを着たくないという意思の表れだと解釈されたためである。しかし、動画でその回答を最後まで見れば、彼が後に、負傷の可能性が代表自身に害を及ぼしかねないと説明していたことが明らかになる。

土曜に行われた日本との親善試合で負傷したマルキーニョスを欠く中、ラフィーニャはブラジルのキャプテンマークを巻いた。これは、拡散された映像が指導陣における彼の立場を弱めなかったこと、そしてそもそもそれが起こり得なかったことを示している。ラフィーニャは代表のキャンプを逃さないよう、手術を前倒しで受けることに努め、国際Aマッチ期間中に手術を行うことを望んでいたバルセロナの立場にさえ逆らったのである。

セコネッロは続けてこう述べた。「金曜のインタビューで、選手は状況を説明しようとした。カルロ・アンチェロッティとの会話について語り、自身の体調が許す限り『可能な限りすべての時間』を戦いたいと述べた」

そして付け加えた。「とはいえ、ラフィーニャの代表での経験に疑問符が付かないとは言えない。彼はこれまでブラジル代表で、クラブで見せているのと同じレベルを発揮できていないからだ。バルセロナのユニフォームでのパフォーマンスとセレソンでのそれとの間にあるこの差は、戦術的に議論し得る点であり続ける。しかし、彼にさきのワールドカップ失敗の責任を負わせるのは公平とは思えない。彼はグループステージ第2戦で負傷し、大会の残りの行程を欠場したのだから」

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さらにこう続けた。「しかしブラジルには、現在の世界最高の選手の一人を疑うという贅沢をする余裕はない。とりわけ、アンチェロッティの前には、来たる試合を前に解決すべきより差し迫った案件があるのだから。ラフィーニャは、バルセロナでの彼のレベルと、そこで担うようになった役割を考えれば、肉体的な力の管理に関する彼の発言を代表内の危機に転じるのではなく、イタリア人指揮官のプロジェクトにおける最も重要な解決の要素の一つになり得るのである」

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アンチェロッティは選手の重要性を理解しているように見える。彼はラフィーニャを、ハンジ・フリックの指揮下でバルセロナで担っている新たな役割に合致する、より中央寄りのポジションで起用しようとしているからだ。この変化は、今季開幕戦からの彼の攻撃力の爆発に寄与した。彼はリーガ・エスパニョーラとUEFAチャンピオンズリーグの2大会で14試合19得点を記録しており、これはカタルーニャのクラブ内で彼が持つようになった影響力の大きさを映し出すペースである。

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それでもなお、グローボの記者はこう強調した。「ラフィーニャがこの輝きをブラジル代表へと同じように容易に持ち込むことは期待できない。それは彼がクラブでしかプレーできない選手だからではなく、両チームのスタイルが異なるからだ。バルセロナはボール支配とボール保持、そして組織立てた攻撃の構築に依拠するが、ブラジル代表はより速いテンポでプレーし、一部の動きで急ぎすぎる傾向がある。そのため、このFWがクラブ内で担う役割を代表へと移すことは、対処を要する戦術的な課題となるのだ」

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そして締めくくった。「アンチェロッティが競争力のあるチームの構築に取り組んでいる中で、文脈から切り離された一つの発言のためにラフィーニャを余計な問題に転じることは、有益な一歩とはならないだろう。求められているのは、彼の能力を活かし、代表のスタイルを彼の持ち味に適応させ、その体調に配慮することであって、彼の意欲を疑ったり、その価値を貶めたりすることではない。イタリア人指揮官を待ち受ける案件が数多くある中で、彼の最も傑出した攻撃の要素の一人を解決の一部として扱うことは、彼の出場時間をめぐる危機を煽ることにかまけるよりも、はるかに重要に思えるのだ」

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