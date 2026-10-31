チュニジア代表の前監督サミ・トラベルシが、国内サッカー協会のある幹部がチュニジア代表の問題にどれほど介入していたかについて、衝撃的な事実を暴露した。それは選手の選考や戦術的な決定にとどまらず、代表のキャンプ内の細部にまで及び、礼拝の際に誰が前列に立つかを決めるところにまで至っていたというのだ。

トラベルシは本日土曜日、チュニジアのラジオ局「モザイク」で行った驚くべき発言の中で、モロッコで開催された2025年アフリカネイションズカップでチュニジア代表が喫した失敗の責任の一端を、幹部たちの介入にあると指摘した。そして、度重なる介入がチーム内の作業環境に悪影響を及ぼし、コーチングスタッフに圧力をかけたと強調した。

前監督は大陸選手権に先立つ時期の詳細を振り返り、2025年11月にカタールで開催されたアラブカップの第1ラウンドでチュニジアが敗退した後に雰囲気が緊張したこと、そして協会のある幹部の介入が危機をさらに複雑化させ、アフリカネイションズカップの試合が始まる前に辞任してチュニジアに帰国しようと考えたほどだったと説明した。

トラベルシは、介入が戦術的な選考について意見を述べる範囲にとどまらず、代表のメンバーリストに特定の名前を押しつけようとするところにまで至ったと述べ、こう付け加えた。「ナイム・スリティの招集に反対し、チュニジアリーグの選手を招集するよう私に押しつけようとした者がいた。これらすべてをチュニジアサッカー協会の幹部が行ったのだ。彼がすべてを決めている」

トラベルシの語りは選手リストへの介入にとどまらなかった。彼は、同じ幹部が代表に関する他の細部にも介入していたと指摘し、選手が治療を受けるタイミングまで決めていたと述べた。さらにその介入は、礼拝の際に前列に立つ人物を決定するところにまで及んだとし、チュニジア代表のキャンプ内でのこの幹部の影響力の広がりと彼が表現したものを示唆した。

辛辣な批判を展開する一方で、トラベルシは結果に対する自らの責任を免除することはなかった。代表が期待された内容のプレーを見せられず、自身の指揮下で好結果を残せなかったことを認め、目指していた目標を達成できなかったことについてチュニジアのファンに謝罪した。

チュニジア協会は2025年アフリカネイションズカップでの失敗の後にトラベルシを解任し、後任としてサブリ・ラムーシが任務を引き継いだ。しかし、ラムーシは2026年ワールドカップでの公式戦1試合の後に去り、代表の歩みと成績をめぐる批判が巻き起こった。

現在はムイーン・シャアバニがチュニジア代表の指揮を執っており、2027年アフリカネイションズカップ予選で2試合を戦い、ウガンダとボツワナ相手にいずれも引き分けに終わっている。