確実視されていた移籍が不透明に。アイントラハト・フランクフルトは3000万ユーロを取り逃すのか？

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ジャン＝マテオ・バオヤが移籍期限最終日にレンタルでフランクフルトを去ったとき、いずれはクラブに多額の移籍金をもたらすと、ほぼ確実に思われた。しかし、その取引は今、危うくなっている。

リーズ・ユナイテッドは夏、200万ユーロ（約3億円）のレンタル料でバオヤを獲得した。フランクフルトとの契約には、21歳のバオヤが公式戦10試合目に出場した場合に発動する、3000万ユーロ（約45億円）の買い取り義務も含まれていた。

イングランドにはカップ戦が二つあるだけに、この試合数には容易に届くはずだった。バオヤが到達できない可能性など、フランクフルト首脳陣は想定していなかっただろう。しかし、それが現実になるかもしれない。

バオヤは現在、プレミアリーグ3試合で計11分間しかプレーしていない。一方で、5試合は90分間ベンチで過ごした。ダニエル・ファルケ監督によれば、それには十分な理由がある。

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ファルケ監督は過去3週間、地元のスーパーマーケットに週ごとの買い物に行く「たびに」、バオヤの状況について声をかけられ、この若いフランス人選手をもっと起用するよう求められたという。監督がこのほどThe Athleticに語った。

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なぜバオヤはリーズ・ユナイテッドでプレーしないのか？

「この前は年配の男性に『ダニエル、あの若いフランス人ウイングを出してくれ。彼は素晴らしい』と言われた。私は『彼を知っているんですか？』と聞いた。『いや、知らない』。『では、どこで彼を見たんですか？』。『見たことはない。話を聞いただけだ』。『ああ、話を聞いたんですね』」と振り返ったファルケ監督は、バオヤはフィジカル面でまだプレミアリーグに対応する準備ができていないとの考えを強調した。

「彼はプレーにもう少しフィジカルの強さを加えなければならない。判断力、フィニッシュ、そしてプレーのいくつかの面を改善する必要がある」。ファルケ監督は攻撃的なウイングについてそう明言し、「彼がすぐに大きな影響を与え、このレベルで我々に違いをもたらすと期待しているのなら、申し訳ないが、それは現実とはかけ離れている」と続けた。

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その理由には、バオヤがフランクフルトでもブンデスリーガの不動のレギュラーではなかったこともあるという。ドイツのトップリーグは「良い商品だが、世界最高のリーグであるプレミアリーグのレベルより、ブンデスリーガのレベルで違いを生み出す方が簡単だ」と、50歳のドイツ人指揮官は自身の見方を説明した。「ブンデスリーガのクラブでベンチに座っていた若手を獲得し、その選手がすぐに違いを生み出して、我々の最も重要な選手の一人になると期待することはできない」

バオヤがそうした選手になるには時間が必要だとして、ファルケ監督は3年前のジョルジニオ・リュテールの似た状況を振り返った。リュテールは2023年1月、4050万ユーロの移籍金でホッフェンハイムからリーズに加入。当初は「スーパースター」としての期待に応えるのに苦労したという。

Getty Images

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リーズ・ユナイテッドでバオヤに先例となる選手

「私は彼の面倒を見て、小さな植物のように水をやり、毎日抱きしめた。すると彼は花開いた。誰もが彼の名前を歌い、我々は信じられないほどの移籍金で彼を売却した」と、2023年夏からリーズを率いるファルケ監督は振り返った。リュテールは最終的に2024年8月、4670万ユーロでブライトン＆ホーヴ・アルビオンへ移籍。ファビアン・ヒュルツェラー監督の下、プレミアリーグでは切り札としての起用にとどまるものの、カンファレンスリーグでは定期的に多くの出場時間を得ている。

ファルケ監督は今、バオヤに対してもリュテールのときと同じ忍耐を求めている。「ただ、丁重にお願いしたい。記者会見のたびに、そしてできれば、私が牛乳とオレンジジュースとドイツの黒いライ麦パンを買うスーパーマーケットでも、この若者がどれほど優れているかを聞かないでほしい」と訴えた。「彼に時間を与え、ひと息つかせ、私と一緒に取り組ませてほしい。そうすれば、我々は彼を成長させられる」

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バオヤは2024年1月、800万ユーロでアンジェからフランクフルトへ移籍。その後はフランクフルトで先発に定着した時期も何度かあった。フランクフルトでの最後のシーズンには公式戦37試合に出場し、4得点4アシストを記録。出場時間は1646分で、18試合に先発した。