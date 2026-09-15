歴代最多出場を誇る元ドイツ代表は、自身のSkyのコラムで4人の候補に絞り込んだ。その中には、再び代表引退したマヌエル・ノイアーの後継者となり得るアヤックスのマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンも含まれている。マテウスは「彼が確実に入るだろう」との見方を示し、「アムステルダムでこのままのパフォーマンスを続ければ、ドイツ代表の正守護神候補だ」と強調した。

長期的には、マテウスはFCバイエルン・ミュンヘンのヨナス・ウルビヒを、ドイツ代表のゴールを守る未来と見ている。クラブでは、おそらく最後の1年となるノイアーの後ろで第2GKを務めており、DFBが「育てていかなければならない」存在だという。「将来の大会で明確なナンバーワンを持つためだ。年齢的に見ても、最も多くの大会に出られるのは彼だ」。そのほかには、FCシャルケ04のロリス・カリウスとアイントラハト・フランクフルトのノア・アトゥボルを挙げた。

マテウスによれば、全体では7人か8人のGKが招集候補に入るという。前述の4人に加え、最近ではアレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ・イスタンブール）、フィン・ダーメン（FCアウクスブルク）、ミオ・バックハウス（SCフライブルク）、オリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）の名前も取り沙汰されていた。 ただし後者については、Bild紙によるとクロップに招集されないという。

ロタール・マテウス：そうなればロリス・カリウスには「十分なチャンス」がある

実力主義で選ぶのであれば、何よりもまずカリウスには招集への「十分なチャンス」があるという。「昨季は素晴らしいセーブを連発し、シャルケの昇格に大きく貢献した」。昇格後も、たとえばFCバイエルン・ミュンヘン戦の0-0のように、その実力を証明していた。「リバプールでクロップと経験した過去は引き出しにしまっておくべきだ」とマテウスは付け加え、カリウスのキャリアを左右した瞬間に言及した。

カリウスは2018年まで、クロップの下でリバプールのゴールを定期的に守っていたが、その年のレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ決勝で致命的なミスを犯し、結果的にチームはビッグイヤーを逃した。その後はベシクタシュ・イスタンブールとウニオン・ベルリンへのレンタルを経て、現在33歳のGKは2022年にフリーで最終的にリッズを離れた。ボスポラス海峡での一時期を経て、kickerの報道によればクロップとの関係は冷え込み、そのためクロップの下では二度と試合に出場しなかった。2025年1月にシャルケと契約し、それは関係者全員にとって幸運な出来事となった。

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DFBチーム：なぜテア・シュテーゲンは大舞台で一度もドイツの正守護神になれなかったのか？

もっとも、テア・シュテーゲンにとってドイツ代表のゴールに再挑戦する道が開かれるのは、先発の座を約束される場合に限られそうだ。ノイアーの後ろで長年2番手に甘んじ、さらに度重なる負傷の不運にも見舞われた34歳は、これまで一度も大きな大会で正守護神としてゴールマウスに立つ機会を得られなかった。結局ノイアーがDFBでの引退状態から復帰した2026年W杯でも、本来は彼が正GKに据えられる予定だった。

しかし、またしても身体が彼の前に立ちはだかり、その結果クラブレベルでも構想外に追いやられ、FCバルセロナで序列を下げられた。数週間にわたる騒動と背中の手術を経て、昨冬にはFCジローナへのレンタル移籍が実現したが、そこで太ももの負傷に足を引っ張られた。夏にはテア・シュテーゲンはアヤックスとシーズン終了までのレンタルで合意した。

ここまで7試合で11失点を喫しており、カンファレンスリーグのプレーオフではミスも犯した。もはや将来のないバルセロナとの契約は2028年までとなっている。

クロップの初陣でドイツを待つのは、時代の幕開けにあたり大人数のメンバー招集を検討しているとも伝えられる中、ネーションズリーグでのオランダとのアウェーゲームだ。4試合の代表連戦は、このほかギリシャとの2試合とセルビアとのホームゲームで締めくくられる。