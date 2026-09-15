歴代最多出場を誇る元ドイツ代表のマテウスは、自身のSkyのコラムで4人の候補を挙げた。その中には、再び代表引退したマヌエル・ノイアーの後継者となり得るアヤックスのマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンも含まれている。マテウスは「彼が確実にメンバー入りすると思う」と記し、「アムステルダムで今後もあのパフォーマンスを続けるなら、ドイツ代表の正GK候補だ」と強調した。

長期的には、マテウスはドイツ代表のゴールマウスの未来としてバイエルン・ミュンヘンのヨナス・ウルビヒを見ている。ウルビヒは、ノイアーに次ぐ第2GKであり、ノイアーにとってはおそらく最後の年となる。その上でDFBは彼を「育てる」必要があるとし、「将来の大会で明確な正GKを持つためだ。年齢的にも、最も多くの大会に出場できるのは彼だ」と述べた。そのほかには、シャルケ04のロリス・カリウスとフランクフルトのノア・アトゥボルを挙げている。

マテウスによれば、全体では7人か8人のGKが招集候補に入るという。ここまでに挙がった4人に加え、最近ではアレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ）、フィン・ダーメン（アウクスブルク）、ミオ・バックハウス（フライブルク）、オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）の名前も取り沙汰されていた。

ロートハー・マテウス：そうなればロリス・カリウスには「大きなチャンス」

実力主義で選ぶなら、カリウスには何よりもまず招集への「大きなチャンス」があるという。「昨季は圧巻のセーブを見せ、シャルケ昇格の大きな原動力になった」。昇格後も、たとえばバイエルン・ミュンヘン戦の0-0のように、その実力を証明してきたという。「クロップの下でリバプールで経験した過去は引き出しにしまっておくべきだ」とマテウスは付け加え、カリウスのキャリアを左右した出来事に言及した。

カリウスは2018年まで、クロップの下でリバプールのゴールを定期的に守っていたが、その年のレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ決勝で重大なミスを犯し、最終的にチームはビッグイヤーを逃した。その後、ベシクタシュとウニオン・ベルリンへのレンタル移籍を経て、現在33歳のカリウスは2022年にフリーでリバプールを完全退団した。ボスポラス海峡での短い在籍期間中には、kickerの報道によればクロップとの関係が冷え込み、そのためクロップの下では二度と試合に出場しなかった。2025年1月にシャルケと契約し、これは関係者全員にとって幸運な結果となった。

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ドイツ代表：なぜテア・シュテーゲンは一度も主要大会でドイツの正GKになれなかったのか？

もっとも、テア・シュテーゲンにとってドイツ代表のゴールマウスで再挑戦する道が開かれるのは、先発の座が約束される場合に限られるだろう。ノイアーに次ぐ第2GKとして過ごした数年と度重なる不運な負傷もあり、現在34歳となった彼は、大きな大会で正GKとしてゴール前に立つ機会に一度も恵まれなかった。ノイアーが最終的にドイツ代表引退から復帰した2026年ワールドカップでも、当初は彼が正GKに据えられる予定だった。

だが、またしても体が彼の前に立ちはだかり、その結果、クラブレベルでも構想外となってバルセロナで序列を下げられた。数週間にわたる騒動と背中の手術を経て、昨冬にはジローナへのレンタル移籍が実現したが、そこで太ももの負傷により足止めを食らった。この夏、テア・シュテーゲンはシーズン終了までのレンタルでアヤックスと合意した。

ここまで7試合で11失点を喫しており、カンファレンスリーグのプレーオフではミスもあった。将来のないバルセロナとの契約は、なお2028年までとなっている。

クロップの初陣となるドイツ代表には、その新時代のスタートにあたり、XXL規模の大所帯メンバー招集を検討しているとも伝えられる中で、ネーションズリーグでオランダとのアウェー戦が待っている。4連戦の残る日程は、ギリシャとの2試合とセルビアとのホームゲームだ。