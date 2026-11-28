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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、次の冬の移籍市場でチームの陣容に一切手を加えるつもりはないと明言した。現在のメンバーに完全に満足しており、新戦力の獲得も選手の放出も望んでいないと強調している。

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スペイン紙『AS』によると、モウリーニョは昨夏、各ポジションに2人ずつ、さらに1人を加えた22人か23人程度の少数精鋭のメンバーで戦いたいとの意向を示していた。しかし現在は、それをはるかに上回る人数を抱えている。

レアル・マドリーのメンバーは26人。その中には、カスティージャに登録されながらも、あらゆる面でトップチームの一員とみなされているティアゴ・ピタルチも含まれる。これにより指揮官には多くの選択肢と多彩な解決策がもたらされており、それはチームが最近達成した9連勝の中でもはっきりと表れていた。

モウリーニョは現在の陣容に大いに満足している様子で、冬の移籍市場が開く1カ月以上も前の記者会見で、移籍市場に対する自らの姿勢について明確なメッセージを発信した。

ポルトガル人指揮官は「好きではない、ここにいてほしくない、1月に放出すべきだと言うような選手は一人もいない。皆さんの手助けになるよう、大騒ぎが始まる2カ月前の今、言っておこう。加入も退団も、どんな選手も望んでいない。扉は両方向とも閉ざされている。何も望んでいないのだから、移籍市場の記事をでっち上げないでほしい」と語った。

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モウリーニョの発言は、新たな選手を売り込もうとレアル・マドリーのフロントへの接触を考えている代理人たちへの明確なメッセージとなる。クラブは次の冬の移籍市場に動かないからだ。同時に、より多くの出場機会を求めて退団を考えている選手たちへのメッセージでもある。

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この点で顕著な例として挙げられるのがエンドリッキだ。最近ブラジルで、より多くの出場時間を得られる移籍先を探す可能性を示唆していた。

アラベス戦を前にしたモウリーニョの記者会見は、改めて選手たちを称賛する場となった。指揮官は選手たちが見せる姿勢と、ロッカールームに広がる前向きな雰囲気を繰り返し褒めたたえた。

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モウリーニョは「理想のメンバーを探すとしても、私にとって理想のメンバーというものはないと思う。ここにはそういう意味での競争はない。我々は皆同じものを望み、同じ目標を追い求めている。グループは一つのチームとして機能している。誰かがゴールを決めれば、それはレアル・マドリーのゴールだ」と語った。

Getty Images

さらに「不満げな顔は常にあるかもしれないが、これまでのところ何の問題にも直面していない。いずれ問題が生じるのは自然なことだが、ロッカールーム自体がそれを収めるだろう。チームは団結しており、全選手が共通の目標を持っていると感じている」と続けた。

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また「チームとしての目標が、どの選手も持つ自然なエゴに打ち勝つだろう。あらゆる意味で並外れた選手たちを擁する、素晴らしいグループだ」とも述べた。

グループを称賛する一方で、モウリーニョはベンチに座ることや大一番で先発出場できないことを受け入れられない選手に対しては、毅然とした姿勢を示すことも忘れなかった。これは特にヴィニシウス・ジュニオールをめぐって繰り返し取り沙汰されている点だ。

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ポルトガル人指揮官は「彼が怒ったとしても、それは彼の問題であって私の問題ではない。全選手が同じ立場にある。もし誰かがある日ベンチに座り、それが気に入らなかったとしても、私に何をしろというのか」と語った。

続けて「ムバッペとジュード・ベリンガムは多くの時間プレーしているが、それは名前や地位の問題ではなく、彼らが示しているパフォーマンスによるものだ。それはほかの選手が示せるものとは比べものにならないレベルだ。それが違いを生んでいる。優先順位を決めるのは私であり、それがチームの強さだ」と話した。

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選手たちがモウリーニョに飛ばしたジョーク

関連して、モウリーニョはラ・リーガでの気の緩みは許されないと強調。首位に立つという目標はまだ達成されておらず、チームはほかの計算に気を取られることなく、一試合一試合に集中しなければならないと語った。

レアル・マドリーのチャンピオンズリーグ優勝の可能性について問われると、「レアル・マドリーがアラベスに勝つ姿が見える。それ以上でもそれ以下でもない。取れなかった勝ち点は失った勝ち点であり、最終的にそれが決定的なものになるかもしれない。勝ち点3を取りにいかなければならない」ときっぱりと答えた。

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チャンピオンズリーグについては、ここまで獲得可能な勝ち点15のうち15を手にする満点の成績を収めていることに満足感を示した。これにより、ラウンド16進出をかけたプレーオフを回避できる可能性が高まっている。過密日程を考えれば、極めて重要な一歩だ。

モウリーニョは「我々の目標はチャンピオンズリーグでプレーオフを戦わないことであり、その目標に近づけていることをうれしく思う」と語った。

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レアル・マドリーは好結果を残しているものの、内容面では依然として求められる安定感に欠けている。それはアイントホーフェン戦でも表れており、チームは前半に極めて低調な出来に終わったが、後半には見違えるようなプレーを見せた。

モウリーニョは試合を通じて安定したパフォーマンスを追求し続けており、この点について選手たちと話し合ったところ、思わず笑ってしまうようなユーモアあふれる答えが返ってきたという。

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ポルトガル人指揮官は「これは我々が改善に取り組んでいるプロセスだ。試合にうまく入り、良いパフォーマンスを見せ、そしてうまく締めくくれる段階に到達したい。まだ5カ月しかたっていないが、2年にも感じられる」と説明した。

そして「我々には依然として求められる安定感が欠けている。理由を理解しようと2人の選手に尋ねたところ、彼らの答えは笑えるものだった。『ミスター、僕たちが試合の入りから良かったら、あなたはベンチで退屈してしまう。だから悪い入りをして、あなたが何か手を打てるようにアドレナリンを注入しているんだ。僕たちはあなたを助けているんだよ』と言われたんだ」と締めくくった。