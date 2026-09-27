「石器時代」を思わせる一戦、ザキがヨルダンでの初陣で足踏み

モロッコ人指揮官バドゥ・ザキがヨルダン代表を率いての初陣は、シリアとの1-1の引き分けに終わった。この親善試合は日曜夜、クワイスマのキング・アブドゥッラー2世スタジアムで行われ、両代表にとってサウジアラビアで開催される2027年アジアカップ本大会出場に向けた準備の一環となった。

ヨルダン代表は38分にアリ・アルワンのゴールで先制したが、シリア代表が52分にジャン・ムスタファのゴールで同点に追いつき、両チームは引き分けに終わった。これはヨルダン代表の技術スタッフのトップに立ったザキにとって初のテストとなった。

この試合ではピッチ外で技術的なトラブルが発生した。テレビ中継に問題が生じ、ソーシャルメディア上で試合を追っていた視聴者の不満を招いた末に、放送信号に関連した問題により「beINスポーツ」の各チャンネルが試合中継の継続を停止する事態となった。

試合は「beINスポーツ」とヨルダン・スポーツチャンネルを通じて中継される予定だったが、映像品質の低下と技術的な中断が中継作業に伴い、不具合の責任がどこにあるのかという疑問の声が上がった。

ヨルダン・スポーツチャンネルは速やかに自らの立場を明確にし、技術的な問題は自局側にあるものではないと強調した。

同局は声明でこう述べた。「試合中継に伴った技術的な不具合についてお詫びいたします。これはヨルダンサッカー協会と契約している放送会社に起因するものです」

さらに同局は「可能な限り最高の品質でテレビ中継を提供することに尽力していることを改めて表明します」と付け加え、試合中継の作業に伴った論争の収束を図った。