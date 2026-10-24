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ヴァンサン・コンパニが突然倒れ、緊急入院するに至った生活習慣上の要因について、新たな詳細が明らかになった。バイエルン・ミュンヘンの指揮官は、同僚らが健康を深く懸念するほどの過密な仕事のスケジュールの中で、限界まで自分を追い込んでいたと報じられている。

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過酷な勤務スケジュールを巡り、内部で懸念

金曜日、コンパニがバイエルン・ミュンヘンのリザーブチームの練習中に倒れ、サッカー界に衝撃が走った。40歳のベルギー人指揮官は、バイエルンIIのダンテ監督とともに活動していた際に体調を崩し、直ちに医療処置が必要となった。ヘリコプターと救急車を含む救急隊が、マンチェスター・シティの元主将をミュンヘンの病院へ搬送するために出動した。その後、容体は安定していると伝えられている。

ドイツのメディア『ビルト』の報道によると、今回の緊急事態は単発の出来事ではなく、数週間にわたって見られた懸念の兆候が積み重なった結果だった。バイエルン・ミュンヘンの幹部や現場スタッフは、コンパニ監督の過密な日課と、個人的な休息時間が全くないことに、次第に不安を募らせていたという。『ビルト』はまた、コンパニ監督が倒れるまでの数日間、ウイルス感染症に苦しみながらも、仕事量を減らすことを拒んでいたと伝えた。体調不良と仕事による疲労が重なり、最終的に指揮官の体は職務の重圧に耐えきれなくなった。

生活習慣とカフェインへの依存

ミュンヘンでのコンパニ監督の具体的な生活ぶりからは、仕事に完全に没頭する姿が浮かび上がる。同僚たちは睡眠不足を懸念していた。監督は試合映像や戦術データをノートパソコンで分析するため、明け方まで起きていることが多かったという。その疲労をしのぐため、日中の集中力を維持しようと大量のコーヒーを飲み、カフェインに頼っていたと報じられている。

さらに、トップレベルのDFとしてプレーしていた頃は生活の一部だった運動も、しなくなっていたと伝えられる。世界水準のトレーニング施設に囲まれながらも、監督業に追われ、自身が運動する時間や気力を見いだすことはほとんどなかった。

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細部まで徹底する姿勢

コンパニ監督が完璧主義者であることはよく知られているが、バイエルン・ミュンヘンでの関与は監督に通常求められる範囲をはるかに超えていた。試合前のチームへの話やウォームアップの練習から、チームの移動の手配、日々のメディア対応まで、すべてを自ら管理することにこだわっていたという。

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移籍市場での戦略やチームの長期計画にも深く関わり、仕事量はさらに増えていた。バイエルンほどのクラブを率いれば、仕事が24時間に及ぶのは当然だが、コンパニ監督は通常なら他部門に任せる運営面や施設関連の決定にまで自ら関与し、その度合いは極端なものとなっていた。細部にわたる管理はピッチ外にも及び、練習施設の拡張に関する話し合いに積極的に参加。非公開の戦術セッションで完全なプライバシーを確保するため、新たな特大スクリーンの設置も求めた。

サッカーより回復を優先

今回の事態を受け、バイエルン・ミュンヘンは監督が長期間にわたり指揮を執らないことを正式に発表した。焦点は戦術やリーグ順位から、監督の長期的な回復へと完全に移っている。クラブはコンパニ監督の不在によって生じる大きな穴を埋めるため、日々の業務を再編するという難題に直面している。

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ピッチ上では、バイエルン・ミュンヘンは現在、勝ち点14でブンデスリーガの2位につけ、首位ボルシア・ドルトムントとの差はわずか3ポイントだ。しかし、日曜日のフライブルク戦に勝利すれば、ライバルを抜いて首位を奪い返す絶好の機会がある。