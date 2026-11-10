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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、最近入院したバイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督に心のこもった激励のメッセージを送った。シャビ監督は、トップレベルで指揮を執ることに伴う強いストレスを振り返り、絶え間ない重圧が監督の身体に大きな負担をかけ得ると認めた。

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練習施設で倒れたコンパニにシャビがエール

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、深刻な健康上の問題から回復中のバイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督に支援の意を表した。コンパニ監督は2週間前、バイエルンの練習施設で倒れ、病院に緊急搬送された。その後、髄膜炎と診断された。

バイエルンのウリ・ヘーネス名誉会長は、コンパニ監督の容体について希望の持てる近況を伝えた。バイエルンではアシスタントコーチのアーロン・ダンクスが暫定的にトップチームの指揮を執っている。

シャビ監督は11月9日月曜日の記者会見で、同じ指導者であるコンパニ監督への懸念を口にした。

シャビ、監督業のストレスで眠れないこともあると認める

トップレベルのチームを率いる精神的な負担について振り返ったシャビ監督は、強豪クラブや代表チームで結果を追い求めることには大きな重圧が伴うと認めた。

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「彼とは個人的な面識はないが、ヴァンサン・コンパニの一日も早い回復を願っている」とシャビ監督は語った。「時には大きなストレスやプレッシャーを感じる。特に、物事が期待どおりに進まないときはそうだ」

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「眠るのが難しいこともある。それもこの仕事に伴うものだ」と、バルセロナの元監督は認めた。「彼が順調に回復することを願っている。バイエルンでは非常に良い仕事をしている」

ペップ・グアルディオラの指導を受けた2人の歩み

シャビ監督とコンパニ監督のつながりは、現在ともに欧州サッカーのトップレベルで指揮を執っていることにとどまらない。両監督は名将ペップ・グアルディオラから大きな影響を受けている。

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シャビ監督はグアルディオラ率いる歴史的なバルセロナで戦術の中心を担い、一方のコンパニ監督はグアルディオラ率いる記録的な成績を残したマンチェスター・シティで主将を務めた。

元MFの両者は、ともに重圧の大きい監督業へと転じた。シャビ監督はバルセロナとオランダ代表での経験を踏まえ、コンパニ監督の苦境に共感している。

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コンパニの回復が続く中、バイエルンは前進

コンパニ監督は退院後、徐々に回復を続けている。バイエルン・ミュンヘンはベンチへの復帰時期を判断する前に、その経過を注意深く見守っている。

バイエルンが今後の国内大会と欧州大会の試合に臨む間、ダンクスが暫定的にチームの活動を指揮し続ける。

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39歳のコンパニ監督が完全復活を目指す中、シャビ監督をはじめサッカー界からは回復を願う声が寄せられ続けている。