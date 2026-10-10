欧州の各サッカー協会は、新たな3週間の代表戦期間をできるだけ早く廃止したい考えだと、ガーディアンが報じている。ここ数週間、選手への過度な負担、増加する負傷問題、そして財政面への影響に対する大きな不満が広がっていた。木曜日にベルリンで行われた会合では、出席した協会のほぼすべてが旧制度への回帰を望んでいることが明らかになった。

今季、国際サッカー日程は初めて変更され、9月と10月の代表戦期間が統合された。これにより欧州各国は、11日間の間にネーションズリーグ4試合を消化した。この変更は2023年にFIFAによって承認されていた。

とりわけ代表選手の間で広がる負傷者の増加が波紋を広げている。ブライアン・ブロビー、コーディ・ガクポ、キリアン・エンバペ、アレクサンデル・イサク、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ミッキー・ファン・デ・フェンらは代表戦期間中に身体的な問題を抱えることになった。ある欧州サッカー協会の会長は、ガーディアンに対し、この新方式を「災厄」とまで表現している。

注目すべきことに、この長い代表戦期間はもともと選手の福祉を改善し、移動回数を減らすために導入されたものだった。しかし欧州の各協会によれば、この措置は逆効果になっている。ネーションズリーグの試合は一般的に親善試合よりも強度が高いためだ。さらに、こうした試合では懸かるものが大きいため、主力選手を休ませることもより難しくなっている。

特に小規模なサッカー国は、新たな日程によって不利な立場に置かれることを懸念している。一般的に選手層が厚くないため、重要な代表選手の代役を立てるのがより難しいからだ。これは競技面にも影響し得る。ネーションズリーグでの成績が、EURO 2028出場権獲得を左右するためだ。

競技面での異論に加え、財政面の懸念も重要な役割を果たしている。複数の協会は、短期間のうちにホームゲーム2試合を十分に周知し、十分なチケットを販売するのは難しいと指摘している。もっとも、新制度に反対していない者もいる。ある協会会長は、期間が長くなったことで各国代表監督が選手とともに取り組む時間をより多く確保できると指摘した。

欧州の各協会は、UEFAがFIFAに対してこの変更の撤回を働きかけることを望んでいるが、それは難しい課題となりそうだ。国際試合日程は2030年まで確定しており、両サッカー統括団体の関係は深刻に悪化しているためである。

また、ガーディアンによれば、方針転換の可能性はFIFAの将来の指導部にも左右される可能性がある。会長のジャンニ・インファンティーノは3月に新たな任期を目指す。