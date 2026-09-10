アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノは、トッテナムに2016-17シーズンのプレミアリーグ優勝タイトルが与えられるべきだと訴えている。アルゼンチン人指揮官は当時、スパーズをチェルシーに次ぐ2位に導いたが、チェルシーはアントニオ・コンテの下で勝ち点7差をつけて優勝していた。

「私たちはタイトルを勝ち取るべきだった。プレミアリーグの優勝だ。それは私たちに与えられるべきだった」と、ポチェッティーノは英国メディアの取材の場で不満を口にした。「彼らは処罰され、自分たちでもそれを認めた。それで終わりなのか？ タイトルは2位だったチームに与えられるべきだ」

背景にあるのは、チェルシーの違反だ。財務報告、第三者による投資、育成に関する規則に抵触したとプレミアリーグが認定し、そのためブルーズには1250万ユーロを超える高額な罰金と、執行猶予付きの2年間の移籍禁止処分が科された。

クラブ自身もリーグに規則違反の可能性を申告しており、事実上それを認めていた。対象となっているのは2011年から2018年までの期間だ。当時クラブはロシア人オリガルヒのロマン・アブラモビッチが所有しており、ポチェッティーノによれば、2017年のタイトルはその意味で不当なものだという。

ポチェッティーノ、チェルシーについて「同じルールの下で戦っていなかった」

「私たちが同じルールの下で戦っていなかったのは事実だ。もちろん、彼らがゴールを決め、試合に勝ったと言うことはできる。だが、シーズン開幕前の時点で同じ条件でスタートしていなかったと言うのは、まったく正当なことだ」と、この54歳は憤った。皮肉にも、彼は2023-24シーズンにチェルシーを率いていた。

おそらくスパーズは「同じルールの下で、同じ基準を当てはめるのであれば、チームを強化できる何人かの選手を獲得できていたかもしれないし、もっと多くのゴールを決められたかもしれない」という。

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ポチェッティーノは「不満を言いたいわけではないが、これが真実だ。彼らがルール違反を認めたのなら、プレミアリーグのタイトルは2番目に優れたチームのものになるべきだった」と結論づけた。

「私は真実を語ることを恐れていない。こんなことを言えばチェルシーのファンは私に腹を立てるだろう。でも、もし私たちがトッテナムにいてルール違反をしていたなら、私もそれを認める」と、ポチェッティーノは締めくくった。